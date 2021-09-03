Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🇺🇸 Зеленский в США 🎬 Кино в Венеции 🏅 Медальный зачет Паралимпиады 💥 Обострение на Донбассе

ABBA возвращается

Måneskin жжет

Собчак VS Бузова

Кино в Венеции

Вышел за жену

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Американский певец разозлил Сеть беременными фото: "Куда катится мир?"

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
3 сентября, 15:09
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Lil Nas X перед выходом своего первого сольника снялся в фотосете для журнала People. На фотофграфиях артист позировал с большим животом
Lil Nas X опубликовал фото с беременным животом
Lil Nas X опубликовал фото с беременным животом / Фото: instagram.com/lilnasx

Американский рэп-исполнитель Lil Nas X, тот самый с песней Call Me By Your Name, клип для которой сняла украинка Таню Муиньо, снялся в "беременной" фотосессии. Это пиар-компания его первого альбома Montero.

Реклама

Релиз альбома запланирован на 17 сентября 2021 года, а пока в Сети бесятся от фотографий 22-летнего Монтеро Ламара Хилла (настоящее имя Lil Nas X).

Снимки, кстати, были сделаны специально для издания People. На них парень позирует в белом наряде и с цветами у бассейна, а также в красном халате и мехах.

Реклама

Альбом Montero Lil Nas X называет своим первенцем и ассоциирует процесс создания и релиза с беременностью. Отсюда и такие фото.

Беременный Lil Nas X / Фото: instagram.com/lilnasx

Реакция Сети

Реклама

Пользователи соцсетей возмутились и написали множество комментариев, высказав свое негодование относительно фото артиста:

  • "Куда катится мир?"
  • "Что происходит в этом безумном мире?"
  • "Это неправильно и возмутительно"
  • "Такое чувство, что мы живем в аду".

Lil Nas X также опубликовал в Instagram пародию на обложку Certified Lover Boy Дрейка с эмодзи беременных женщин, только в его версии – беременные мужчины.

Вот обложка нового альбома Дрейка:

Реклама

А это – версия от Lil Nas X:

Напомним, что Lil Nas X поцеловался с парнем из балета во время выступления на премии BET Awards. Он также отметился скандальной выходкой с "сатанинскими" кроссовками в начале этого года.

Рэпер Lil Nas X поцеловался с танцором на BET Awards
Рэпер Lil Nas X поцеловался с танцором на BET Awards / Фото: YouTube

В марте также вышел клип на песню Montero (Call Me By Your Name), который сняла украинка Таню Муиньо. Видеоработа наделала шума в Сети, не только из-за библейских отсылок, но и из-за гомосексуального подтекста.

Таню Муиньо получила номинацию MTV Video Music Awards в категории "Лучший режиссер" за клип для Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name). Интересно, что исполнитель тоже значится режиссером этого скандального видео.

Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Стартовал Венецианский кинофестиваль
Самые ожидаемые фильмы
Узнать больше
Первая леди на обложке украинского глянца
Треш-праздник
Почему свадьбу Моргенштерна будут долго обсуждать
Ну, и почему
Цитата дня

Мы действительно больше не сотрудничаем. О разрыве она сообщила мне лично, в присутствии мужа, не объяснив причин. Через некоторое время мои контакты были заменены на официальных ресурсах певицы. Сейчас новый менеджмент, я так понимаю, пытается разобраться в том, как работает музыкальная индустрия

Игорь Тарнопольский экс-продюсер Джамалы
Интересно
Премьера уже в сентябре
7 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Макс Барских
11 сентября / 20:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять