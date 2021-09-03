Американский певец разозлил Сеть беременными фото: "Куда катится мир?"

Американский рэп-исполнитель Lil Nas X, тот самый с песней Call Me By Your Name, клип для которой сняла украинка Таню Муиньо, снялся в "беременной" фотосессии. Это пиар-компания его первого альбома Montero.
Релиз альбома запланирован на 17 сентября 2021 года, а пока в Сети бесятся от фотографий 22-летнего Монтеро Ламара Хилла (настоящее имя Lil Nas X).
Снимки, кстати, были сделаны специально для издания People. На них парень позирует в белом наряде и с цветами у бассейна, а также в красном халате и мехах.
Альбом Montero Lil Nas X называет своим первенцем и ассоциирует процесс создания и релиза с беременностью. Отсюда и такие фото.
Реакция Сети
Пользователи соцсетей возмутились и написали множество комментариев, высказав свое негодование относительно фото артиста:
- "Куда катится мир?"
- "Что происходит в этом безумном мире?"
- "Это неправильно и возмутительно"
- "Такое чувство, что мы живем в аду".
Lil Nas X также опубликовал в Instagram пародию на обложку Certified Lover Boy Дрейка с эмодзи беременных женщин, только в его версии – беременные мужчины.
Вот обложка нового альбома Дрейка:
А это – версия от Lil Nas X:
Напомним, что Lil Nas X поцеловался с парнем из балета во время выступления на премии BET Awards. Он также отметился скандальной выходкой с "сатанинскими" кроссовками в начале этого года.
В марте также вышел клип на песню Montero (Call Me By Your Name), который сняла украинка Таню Муиньо. Видеоработа наделала шума в Сети, не только из-за библейских отсылок, но и из-за гомосексуального подтекста.
Таню Муиньо получила номинацию MTV Video Music Awards в категории "Лучший режиссер" за клип для Lil Nas X – Montero (Call Me By Your Name). Интересно, что исполнитель тоже значится режиссером этого скандального видео.
Lil Nas X – MONTERO (Call Me By Your Name)
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