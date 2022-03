Американский телеведущий назвал Зеленского любимым президентом Америки

Теперь имя Зеленского известно во всех странах и на всех континентах, благодаря силе сопротивления Путину. Не зря президента Украины и украинский народ предложили выдвинуть на Нобелевскую премию мира.

Своё восхищение украинскому лидеру высказал американский телеведущий и шоумен Билл Мейхер. В своем Twitter-аккаунте американец написал о том, что теперь Владимира Зеленского поддерживают и уважают все жители США.

Finally, America has a president everybody loves with a sky-high approval rating. It's the president of #Ukraine. But still. pic.twitter.com/8xawsWlkEx