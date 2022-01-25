Звезды
Меню
google news Мы в Google News
Изменить язык на: UA logo
⚡ Нужно успокоиться: итоги СНБО 🎉 Зеленскому – 44! 🔔 Угроза войны с Россией ⚽ Динамо - Реал Мурсия: онлайн

Умер Мит Лоуф

Девушки Топалова

Сестры Брежневой

Секрет Джей Ло

Сыновья в платьях

Женщины Ван Дамма
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Анастасия Заворотнюк потеряла речь? Дочь актрисы нарушила молчание

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
25 января, 12:49
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
С тех пор, как стало известно о болезни звезды "Моей прекрасной няни", в Сети регулярно появляются разные слухи о здоровье актрисы
Анна Заворотнюк прокомментировала слухи, что мама не может говорить
Анна Заворотнюк прокомментировала слухи, что мама не может говорить / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, instagram.com/anna_zavorotnyuk

Семья Анастасии Заворотнюк по-прежнему хранит молчание и не делиться никакими подробностями. Лишь изредка дочь актрисы Анна отвечает на вопросы о здоровье мамы.

На этот раз в российских СМИ появилась информация, что болезнь Анастасии Заворотнюк прогрессирует, и актриса практически не может говорить. Подписчики Анны стали интересоваться, правда ли это.

Реклама

Дочь звезды "Моей прекрасной няни" опровергла, что Анастасия Заворотнюк потеряла речь.

Это очередной бред журналистов,- написала Анна.

Скриншот: Instagram

Напомним, недавно Анна Заворотнюк резко ответила на вопрос, есть ли ее у мамы шанс выжить.

Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием – у актрисы глиобластома. В 2019 году актриса проходила курс лечения в Германии. В немецкой клинике ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. После операции актриса вернулась в Россию и продолжила лечение. Известно, что сейчас Анастасия Заворотнюк находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей. Все это время звезду сериала "Моя прекрасная няня" никто не видел.

Реклама

Ранее Анна Заворотнюк объяснила, почему она не показывает младшую сестру.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Премьера недели
Кавер DZIDZIO на хит Скрябина
YouTube stars
Самые высокооплачиваемые YouTube-звезды (Forbes)
1
Mr. Beast (Джимми Дональдсон) Mr. Beast (Джимми Дональдсон)
$54 млн
2
Джейк Пол Джейк Пол
$45 млн
3
Markiplier Markiplier
$38 млн
4
Rhett and Link Rhett and Link
$30 млн
5
Unspeakable Unspeakable
$28,5 млн
6
Настя Настя
$28 млн
7
Райан Каджи Райан Каджи
$27 млн
8
Dude Perfect Dude Perfect
$20 млн
9
Логан Пол Логан Пол
$18 млн
10
Престон Арсмент Престон Арсмент
$16 млн
Follow the ЗВЕЗДЫ
На кого подписаться
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Вера Брежнева @ververa | 12,5 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Настя Каменских @kamenskux | 5,4 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Потап @realpotap | 1,9 млн
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Лилия Ребрик @liliia.rebrik | 739 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
Владимир Остапчук @vova_ostapchuk | 524 тыс.
1 /2
Doodle Сегодня
25 января. Иосиф Слипый. В этот день (1965) Папа Римский Павел VI присвоил украинцу титул кардинала и назначил священником греко-католической церкви Сант-Атанасио, расположенной в центре Рима...
История дня - за минуту
Нина и Нина
Похожа внучка Нины Матвиенко на бабушку?
Больше фото
Цитата дня

Моя иммиграция в Украину была политической, поэтому эти документы было практически невозможно получить

Алексей Суханов Ведущий ток-шоу "Говорить Україна"
Алексей Суханов - гражданин Украины

TV News

Covid’19

Главные темы

Погода

Гороскоп
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Закладки
Главные темы Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять