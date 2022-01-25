Анастасия Заворотнюк потеряла речь? Дочь актрисы нарушила молчание

С тех пор, как стало известно о болезни звезды "Моей прекрасной няни", в Сети регулярно появляются разные слухи о здоровье актрисы

Анна Заворотнюк прокомментировала слухи, что мама не может говорить / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk, instagram.com/anna_zavorotnyuk

Семья Анастасии Заворотнюк по-прежнему хранит молчание и не делиться никакими подробностями. Лишь изредка дочь актрисы Анна отвечает на вопросы о здоровье мамы.

На этот раз в российских СМИ появилась информация, что болезнь Анастасии Заворотнюк прогрессирует, и актриса практически не может говорить. Подписчики Анны стали интересоваться, правда ли это.

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Дочь звезды "Моей прекрасной няни" опровергла, что Анастасия Заворотнюк потеряла речь.

Это очередной бред журналистов,- написала Анна.

Скриншот: Instagram

Напомним, недавно Анна Заворотнюк резко ответила на вопрос, есть ли ее у мамы шанс выжить.

Что известно о состоянии здоровья Анастасии Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк уже третий год борется с онкологическим заболеванием – у актрисы глиобластома. В 2019 году актриса проходила курс лечения в Германии. В немецкой клинике ей сделали трепанацию черепа, чтобы добраться до опухоли. После операции актриса вернулась в Россию и продолжила лечение. Известно, что сейчас Анастасия Заворотнюк находится в своем загородном доме и получает необходимую помощь от врачей. Все это время звезду сериала "Моя прекрасная няня" никто не видел.

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Ранее Анна Заворотнюк объяснила, почему она не показывает младшую сестру.