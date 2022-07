Андрей Ермак поздравил Тома Круза с юбилеем. Куда пригласил актера руководитель ОП?

Сегодня звезда Голливуда Том Круз, которого недавно подловили в компании таинственной незнакомки, празднует свое 60-летие.

С днем рождения звезду фильмов "Миссия невыполнима" поздравил руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак. Политик разместил в Twitter совместную фотографию с Крузом, сделанную в Киевском метрополитене.

@TomCruise, a sincere friend of Ukraine, turned 60 today. Congratulations and thanks for the support from the people . Please go on starring and motivating us with your life path. We invite you to . pic.twitter.com/oX8KFlOxTf