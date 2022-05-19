Андрей Ермак пригласил Роберта де Ниро посетить Украину: все подробности их разговора

Глава Офиса президента поблагодарил легенду кино за поддержку Украины и позицию по поводу войны, развязанной РФ

Андрей Ермак пообщался в онлайн-режиме с актером Робертом де Ниро / Фото: Getty Images, Офис Президента Украины

Беседа Андрея Ермака и Роберта де Ниро, который выступал в поддержку Украины, прошла в режиме онлайн 18 мая. Также на этой видеоконференции присутствовала американская продюсер Джейн Розенталь.

Андрей Ермак поблагодарил де Ниро за поддержку Украины и позицию по поводу войны, которую развязала против нашего государства Россия, сообщается на сайте ОП.

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Когда нас поддерживают такие люди, как вы, это вдохновляет, дает энергию и силы, – сказал он.

Онлайн-встреча Ермака с актером и продюсером / Фото: Офис Президента Украины

Также Ермак пригласил кинозвезду посетить Украину в это определяющее время, когда будет такая возможность. Актер отметил, что с нетерпением ждет случая.

Как сообщили в ОП, собеседники Ермака являются соучредителями кинофестиваля "Трайбек", который появился как реакция на теракты 11 сентября 2001 года в США.

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Продюсер Розенталь предложила руководителю ОП продемонстрировать видеообращение президента Украины Владимира Зеленского к участникам и гостям фестиваля, который состоится 8-19 июня. Андрей Ермак поддержал эту идею.

Джейн Розенталь отметила, что очень тяжело наблюдать за происходящим сейчас в Украине.

Мы стараемся сделать все возможное, чтобы помочь украинцам, – сказала она.

В свою очередь Андрей Ермак предложил Роберту де Ниро и Джейн Розенталь рассмотреть возможность приобщиться к поддержке инициированного Владимиром Зеленским проекта United24, цель которого – объединение людей со всего мира для помощи Украине.

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Недавно в онлайн-режиме Андрей Ермак дважды пообщался с голливудской звездой Анджелиной Джоли. Сначала он пригласил актрису посетить Украину, а затем – поблагодарил за визит и поддержку нашего народа.

Также еще раньше руководитель Офиса президента проводил видеоконференцию с актером Шоном Пенном. Лауреат премии "Оскар" подчеркивал, что страны НАТО должны предоставить Украине истребители для защиты от страны-агрессора.