Андрей Губин заявил, что умирает: Мне каждый день тяжело дышать

Артист рассказал о том, что каждый день он испытывает боль, из-за которой не может заснуть до 5 утра. В середине 2000-х Губину был поставлен диагноз левосторонняя прозопалгия лица

Андрей Губин рассказал о серьезных проблемах со здоровьем / Фото: Скриншот из YouTube

Сейчас точный диагноз Андрей Губин не называет, признаваясь, что каждый день страдает от болей и буквально "умирает". О своем заболевании артист говорит уже несколько лет.

В новом интервью для Радио "Комсомольская правда" артист рассказал о своем "желании умереть" и о том, как болезнь испортила ему жизнь.

Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо, — заявил Андрей Губин.

Скриншот: YouTube

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Он также рассказал о том, что ему все "мешают спокойно жить" - артист заявил, что кто-то специально каждое утро стучит по трубе его дома, чтобы он не смог выспаться. Кроме этого соседи постоянно затевают ремонт и шумят. Также он рассказал о нескольких случаях порчи имущество – кто-то якобы порвал его кроссовки и пальто, когда он был в спортзале, а также поцарапал мебель в доме, пока он отсутствовал.

Андрей также несколько раз упомянул о том, что каждый день борется с болью.

Я засыпаю в 5-6 утра, потому что мне больно. Я просыпаюсь мне больно, принимаю душ, потому что вода снимает боль. Аппетита нет, ем мало. Стараюсь давать физическую нагрузку. После нее я стараюсь снова поесть, потому что без еды в организме сил нет. Каждый день я терплю боль, – поделился артист.

На вопрос радиоведущих о том, не хотелось ли Андрею когда-либо вернуться на сцену, артист ответил: "Я умираю, а вы меня на сцену гоните".

На что живет Андрей Губин?

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Артист признался, что не считает себя бедным человеком – сейчас он живет на накопления, которые заработал за годы гастролей и концертов. Также ему платят за участия в различных ток-шоу, а также иногда артисту платят роялти за использование его песен.

По словам Губина, на лечение его диагноза ушло 135 тысяч долларов, но в итоге лучше артисту не стало. Иногда он уезжает в Египет, где снимает дом, но и там, как говорит Андрей, ему мешают спокойно жить.

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