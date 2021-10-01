Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❓ Отставка Разумкова 🇩🇪 Германия после выборов ⚡ Газовый скандал с Венгрией 👑 Мисс Украина-2021 - фото

Сын Павлика

Бритни свободна

Insta-развод

Обзор Бонда

Герцоги и регби

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Андрей Губин заявил, что умирает: Мне каждый день тяжело дышать

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
1 октября, 07:00
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Артист рассказал о том, что каждый день он испытывает боль, из-за которой не может заснуть до 5 утра. В середине 2000-х Губину был поставлен диагноз левосторонняя прозопалгия лица
Андрей Губин рассказал о серьезных проблемах со здоровьем
Андрей Губин рассказал о серьезных проблемах со здоровьем / Фото: Скриншот из YouTube

Сейчас точный диагноз Андрей Губин не называет, признаваясь, что каждый день страдает от болей и буквально "умирает". О своем заболевании артист говорит уже несколько лет.

В новом интервью для Радио "Комсомольская правда" артист рассказал о своем "желании умереть" и о том, как болезнь испортила ему жизнь.

Я постепенно умираю, уже одной ногой в могиле. Но как бы я уже умираю-то спокойно. То есть мне не страшно. Я только хочу умереть побыстрее. Знаете, что мне не нравится? Не то, что у меня счастья не было. А то, что его уже не будет, вот это плохо, — заявил Андрей Губин.

Скриншот: YouTube
Реклама

Он также рассказал о том, что ему все "мешают спокойно жить" - артист заявил, что кто-то специально каждое утро стучит по трубе его дома, чтобы он не смог выспаться. Кроме этого соседи постоянно затевают ремонт и шумят. Также он рассказал о нескольких случаях порчи имущество – кто-то якобы порвал его кроссовки и пальто, когда он был в спортзале, а также поцарапал мебель в доме, пока он отсутствовал.

Андрей также несколько раз упомянул о том, что каждый день борется с болью.

Я засыпаю в 5-6 утра, потому что мне больно. Я просыпаюсь мне больно, принимаю душ, потому что вода снимает боль. Аппетита нет, ем мало. Стараюсь давать физическую нагрузку. После нее я стараюсь снова поесть, потому что без еды в организме сил нет. Каждый день я терплю боль, – поделился артист.

На вопрос радиоведущих о том, не хотелось ли Андрею когда-либо вернуться на сцену, артист ответил: "Я умираю, а вы меня на сцену гоните".

На что живет Андрей Губин?

Реклама

Артист признался, что не считает себя бедным человеком – сейчас он живет на накопления, которые заработал за годы гастролей и концертов. Также ему платят за участия в различных ток-шоу, а также иногда артисту платят роялти за использование его песен.

По словам Губина, на лечение его диагноза ушло 135 тысяч долларов, но в итоге лучше артисту не стало. Иногда он уезжает в Египет, где снимает дом, но и там, как говорит Андрей, ему мешают спокойно жить.

Еще несколько новостей о здоровье знаменитостей:

Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Дэниел Крейг на премьере бондианы в Лондоне
Ближайшие события

Неделя моды в Париже

27 сентября - 5 октября

Мисс Украина

21 октября

Gotham Awards-2021

29 ноября
Холостячки для Илона Маска
TOП- 5 украинских невест
Тина Кароль, 36 лет
Тина Кароль, 36 лет
Злата Огневич, 35 лет
Злата Огневич, 35 лет
Леся Никитюк, 33 года
Леся Никитюк, 33 года
Анна Ризатдинова, 28 лет
Анна Ризатдинова, 28 лет
Дарья Белодед, 20 лет
Дарья Белодед, 20 лет
1/2
Опрос
Все обсуждают
Победители "Евровидения" Måneskin едут в Украину
Wow-новость!
Опрос
Ожидаемая премьера
"Фантастические твари 3": что известно о новом фильме по Джоан Роулинг
Больше деталей
Сольник звезды
Джамала
21 октября / 19:00
5 концертов октября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять