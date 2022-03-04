Андрей Макаревич объяснил россиянам, почему украинцам не стоит рассказывать о "братских народах"

Лидер "Машины времени" уже неоднократно озвучивал свою позицию

Андрей Макаревич объяснил, почему украинцы ненавидят россиян / Фото: Власть vs Влащенко

Музыкант внимательно следит за событиями в Украине и продолжает критиковать Россию. Андрей Макаревич уже посоветовал россиянам не радоваться обстрелам и бомбардировкам Украины и мирных жителей, потому что это рано или поздно может произойти с ними.

Теперь же лидер "Машины времени" объяснил россиянам, которые говорят о братских народах, почему украинцы их ненавидят.

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Каждый день в результате "спецоперации" гибнут люди – солдаты, гражданские, дети. Но есть ещё одно: каждый день в душах жителей Украины зреет праведная ненависть – какого чёрта эти люди вломились в наш дом, бомбят наши города и села, убивают наших близких? Я сейчас не о мифической обкуренной хунте, не о фашистах и бандеровцах – я о каждом жителе Украины. Война кончится, города отстроят. А ненависть останется. Ко всем нам. Я надеюсь, наш президент учёл это в своём плане?

Скриншот: Facebook

Ранее Андрей Макаревич рассказал, почему план Путина расколоть украинцев провалился.

Напомним, из российских знаменитостей украинцев в такое непростое время поддерживают Лия Ахеджакова,Андрей Панин.

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