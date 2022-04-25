Андрей Макаревич показал, как росСМИ придумывают фейки о нем

Андрей Макаревич из тех российских артистов, кто не молчит о войне в Украине. Естественно росСМИ называют музыканта предателем и пускают о нем разные слухи. Сам лидер "Машины времени" на это не обращает на это внимания, но очередной фейк решил прокомментировать.
Недавно музыкант опубликовал у себя пост в Telegram, где высказался о платной медицине.
В росСМИ стали появляться заголовки, что Андрей Макаревич пожаловался на медицину в Израиле.
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Все бы ничего, но в своей публикации артист не упоминал Израиль. И на это он обратил внимание, когда написал новый пост в Telegram
Крайне забавно – после поста про платную медицину два десятка пылесосов синхронно написали – Макаревич недоволен израильской медициной! Вы где увидели слово "Израиль", орлы? А еще на "мудачье" обижаются...
Ранее Андрей Макаревич озвучил предположения, из-за чего Путин так ненавидит Украину.
"Мы из Украины! Сегодня ночью одной украинкой стало больше! P.S. Христос Воскрес!"