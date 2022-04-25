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Андрей Макаревич показал, как росСМИ придумывают фейки о нем

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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25 апреля, 10:16
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Андрей Макаревич высмеял российские СМИ, которые пишут о нем фейки
Андрей Макаревич высказался о росСМИ
Андрей Макаревич высказался о росСМИ / Фото: Инстаграм

Андрей Макаревич из тех российских артистов, кто не молчит о войне в Украине. Естественно росСМИ называют музыканта предателем и пускают о нем разные слухи. Сам лидер "Машины времени" на это не обращает на это внимания, но очередной фейк решил прокомментировать.

Недавно музыкант опубликовал у себя пост в Telegram, где высказался о платной медицине.

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Скриншот: Telegram

В росСМИ стали появляться заголовки, что Андрей Макаревич пожаловался на медицину в Израиле.

Скриншот
Скриншот
Скриншот

Все бы ничего, но в своей публикации артист не упоминал Израиль. И на это он обратил внимание, когда написал новый пост в Telegram

Крайне забавно – после поста про платную медицину два десятка пылесосов синхронно написали – Макаревич недоволен израильской медициной! Вы где увидели слово "Израиль", орлы? А еще на "мудачье" обижаются...

Ранее Андрей Макаревич озвучил предположения, из-за чего Путин так ненавидит Украину.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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