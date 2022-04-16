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Андрей Макаревич озвучил предположения, из-за чего Путин так ненавидит Украину

Кристина Полякова Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня
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16 апреля, 16:36
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Новый пост лидера "Машины времени" уже вызвал резонанс. Артист попытался найти истоки ненависти президента РФ к Украине
Музыкант озвучил мысли об истоках ненависти Путина к Украине
Музыкант озвучил мысли об истоках ненависти Путина к Украине / Фото: открытые источники

Андрей Макаревич, недавно снова ставший отцом, в очередной раз осудил кровавую российскую власть за нападение на Украину. И в своей новой публикации он поразмышлял, что же лежит в корне ненависти Путина к Украине.

На странице в Facebook лидер "Машины времени" искал причины поступков Путина, истоки его ненависти и предположил, что он, скорее всего, мечтает о Третьей мировой войне.

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Я просто пытаюсь понять. Можете считать меня идиотом. Гитлер ненавидел евреев. Причина неизвестна. Ненависть была иррациональна и настолько сильна, что он устроил Холокост. За что Путин так ненавидит Украину? За то, что там настоящие выборы? За то, что она хочет быть свободной и не хочет в совок? И эта ненависть заставляет его бомбить прекрасные города и убивать мирных жителей? Зачем? Он правда хочет третью мировую? И всерьёз думает её выиграть? Россия уже много выиграла за два месяца. Боюсь, это только начало.

Андрей Макаревич

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Кристина Полякова
Кристина Полякова Редактор Звезды Сегодня

В журналистике с 2016 года. Пишу о самых актуальных темах из мира шоу-бизнеса и культуры. Увлекаюсь игрой на барабанах и путешествиями.

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