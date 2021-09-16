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Андрей Звягинцев находится в искусственной коме после COVID-19. Поражение легких достигало 92%

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"
16 сентября, 18:28
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После тяжелой формы коронавирусной инфекции у режиссера поражение легких достигало 90%, поэтому он был подключен к аппарату ЭКМО
Андрей Звягинцев лечится от COVID-19 в Германии
Андрей Звягинцев лечится от COVID-19 в Германии / Фото: instagram.com/skolkovoschool

Обладатель наград Венецианского и Каннского кинофестивалей Андрей Звягинцев скоро выйдет из искусственной комы. Врачи уже отключили его от всех систем жизнеобеспечения, хотя еще недавно у него было крайне тяжелое состояние.

Об этом сообщило издание The Bell со ссылкой на источники.

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В июле Андрей Звягинцев переболел COVID-19. Он был госпитализирован в Москве, а в конце месяца уже вписан. Однако вскоре состояние режиссера ухудшилось и в августе было принято решение перевезти Звягинцева в одну из клиник Германии. Поражение легких режиссера достигло 92% и он был подключен к аппарату ЭКМО. На тот момент тесты на коронавирус уже были негативными.

Предполагается, что режиссер и дальше останется в Германии для реабилитации.

Андрей Звягинцев
Андрей Звягинцев / Фото: Wikipedia

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Андрей Звягинцев – режиссер фильмов "Возвращение", "Левиафан", "Нелюбовь". Два последних были номинированы на премию "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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