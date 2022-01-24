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Анджелина Джоли и The Weeknd пара? Новые подробности о личной жизни актрисы

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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24 января, 10:06
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Анджелина Джоли предпочитает не обсуждать свою личную жизнь, но в окружении актрисы рассказали, что после развода с Брэдом Питтом она погрузилась в новые отношения
Инсайдер поделился новыми подробностями о романе Анджелины Джоли и The Weeknd
Инсайдер поделился новыми подробностями о романе Анджелины Джоли и The Weeknd / Фото: Getty Images

Хотя The Weeknd и Анджелина Джоли уже давно не попадают в поле зрения папарацци, по информации инсайдеров, отношения пары стремительно развиваются.

Анджелина старается наслаждаться жизнью, и ее возлюбленный помогает ей в этом. У них романтические ужины и ночные свидания. Теперь она, наконец, смогла вздохнуть полной грудью, – сказал источник в беседе с ОК!

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/ Фото: Instagram

Как предполагают фанаты, музыкант в новом треке Here We Go… Again уже намекнул на роман с актрисой.

Сам The Weeknd никак не комментирует это. Источник из окружения Джоли сказал, что голливудская актриса является для Абеля (настоящее имя The Weeknd) музой.

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После всей этой драмы с Питтом Джоли переживала, что больше не сможет ни с кем встречаться. Однако The Weeknd смог помочь ей почувствовать себя снова живой и сексуальной, – поделился инсайдер.

Ранее в окружении Джоли рассказывали, что актриса решила заняться личной жизнью. После развода актриса долго не была заинтересована в отношениях, потому что посвящала все свое время детям и карьере.

Недавно мы рассказывали, что у Анджелины Джоли нашелся еще один сын.

Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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