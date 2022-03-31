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Анджелина Джоли навестила онкобольного мальчика из Черновцов

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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31 марта, 20:38
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Голливудская актриса нанесла неожиданный визит в одну из римских больниц, где познакомилась с семьей онкобольного украинца Артема из Черновцов
Анджелина Джоли навестила мальчика из Черновцов в римской больнице
Анджелина Джоли навестила мальчика из Черновцов в римской больнице / Фото: Getty Images, Facebook

Анджелина Джоли давно известна миру не только как выдающаяся актриса, но и как посол доброй воли ООН. Звезда Голливуда уделяет очень большое внимание общественной деятельности и благотворительности.

Джоли также поддержала Украину и обратила внимание всего мира на украинских женщин, пострадавших от войны.

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А недавно голливудская актриса посетила одну из больниц в Риме, где встретилась с маленьким Артемом и его семьей. 10-летний мальчик находится там на лечении, так как у него диагностировали острый лимфобластный лейкоз.

Фото – facebook.com

О встрече со знаменитостью рассказала мама Артема, Людмила на свой странице в соцсетях.

Очаровательная женщина с чрезвычайно положительной энергетикой, хрупкая, женственная, очень милая. А так, то я еще не верю, что увидела вживую Анджелину Джоли, – поделилась Людмила.

По словам мамы Артема, Джоли оказалась очень внимательной и задавала много вопросов мальчику. Актриса поинтересовалась, какие планы у Артема на будущее, кем он хочет стать, и пожелала ему скорейшего выздоровления.

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Кроме того, Джоли выразила слова поддержки относительно войны в Украине и пожелала украинцам поскорее обрести мир.

Ранее сообщалось, что Бенедикт Камбербэтч готов принять беженцев из Украины в собственном доме.

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