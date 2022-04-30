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Анджелина Джоли приехала в Украину: звезду встретили в кафе во Львове (видео)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня
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30 апреля, 15:45
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Вероятно, голливудская звезда будет помогать украинцам, пострадавшим из-за войны
Анджелина Джоли приехала во Львов помогать украинцам
Анджелина Джоли приехала во Львов помогать украинцам / Фото: Коллаж: Сегодня, instagram.com/maya_pidgorodetska

Известная американская актриса Анджелина Джоли с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину освещала эту тему в Сети и призывала свою аудиторию помогать украинским гражданам.

А в марте она навестила онкобольного мальчика из Черновцов, который находится на лечении в Риме.

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Теперь Джоли сама приехала к нам и сегодня ее заметили во Львове, когда она зашла в местное кафе.

Анджелина Джоли приехала в Украину / Скриншот: instagram.com/stories/maya_pidgorodetska

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Актрису на видео засняла журналистка Майя Підгородецька, которая опубликовала ролик в своем Facebook-профиле.

Ничего особенного. Просто Львов. Просто зашла выпить кофе. Просто Анжелина Джоли. Просто Украину поддерживает весь мир, – написала Майя.

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Напомним, что Анджелина Джоли уже несколько лет является послом доброй воли ООН. Она помогает беженцам из разных уголков планеты, уделяет очень большое внимание общественной деятельности и благотворительности.

Как долго звезда Голливуда пробудет в Украине и что именно будет здесь делать – пока неизвестно.

Анджелина Джоли не единственная знаменитость из мира кино, которая приехала в Украину. Помочь нашим гражданам захотел режиссер и сценарист Кэри Фукунага, который недавно спас щенка из-под завалов в городе Дергачи на Харьковщине.

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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