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Анджелина Джоли все-таки встречается с The Weeknd? Их снова заметили вместе

Анна Пономаренко Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"
27 сентября, 11:37
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О романе голливудской актрисы и известного канадского певца заговорили еще в июле этого года. Тогда их заметили вместе, когда пара покидала ресторан в Голливуде. На этот раз история повторилась
Анджелина Джоли и The Weeknd подогрели слухи о своем романе
Анджелина Джоли и The Weeknd подогрели слухи о своем романе / Фото: Getty Images, instagram.com/nylusts

Анджелину Джоли и The Weeknd заметили в Санта-Монике. Как сообщает The Daily Mail, пара провела 2,5 часа в частном зале итальянского ресторана Giorgio Baldi.

Скриншот: instagram.com/nylusts

На выходе из ресторана Анджелину и Эйбела (настоящее имя артиста – Ред.) поджидали десятки папарацци. Актриса села в автомобиль музыканта и, как пишут СМИ, пара отправилась к нему домой – в особняк в Бель-Эйр.

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В соцсетях поклонники уже начали выдвигать свои предположения. Одни пишут, что пару связывают романтические отношения, другие уверены, что Джоли и The Weeknd встречаются по рабочим вопросам. Аргумент последних – пара не пытается скрываться. Обычно, когда звезды скрывают роман, они всяческим образом пытаются избежать лишних фото и поводов для слухов.

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Анджелина и Эйбел что в этот раз, что в прошлый, спокойно реагировали на папарацци и не боялись камер.

Отметим, что это не первый раз, когда Анджелину и The Weeknd замечают вместе. Ранее 46-летнюю актрису и 31-летнего музыканта на фоне слухов о романе заметили на одном и том же мероприятии – на концерте канадского певца Мустафы в Лос-Анджелесе.

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Анна Пономаренко
Анна Пономаренко Руководитель проекта "Звезды"

Аня следит за актуальными событиями в мире шоу-бизнеса, а также проводит эксклюзивные интервью со звездами. Имеет 3-летний опыт работы в СМИ. Ранее работала корреспондентом пресс-службы Нового канала. Окончила Институт международных отношений НАУ. По специальности - аналитик консолидированной информации, переводчик. Ведет личный блог о закулисье журналистики.

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