"Я молюсь за людей в Украине": Анджелина Джоли выступила с заявлением против войны и вторжения России

Анджелина Джоли опубликовала в своем Instagram пост, в котором поддержала народ Украины в борьбе за свободу. Голливудская актриса написала:

Как и многие из вас, я молюсь за людей в Украине. Я и мои коллеги из Управление Верховного комиссара Организации Объединённых Наций по делам беженцев сосредоточены на том, чтобы сделать все возможное для обеспечения защиты и основных прав человека перемещенных лиц и беженцев в регионе. Мы уже видели сообщения о жертвах и людях, которые начали покидать свои дома в поисках безопасных мест. Еще слишком рано говорить, что может произойти, но значение этого момента – для народа Украины и для международного правопорядка – невозможно переоценить.