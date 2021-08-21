Анджелина Джоли завела Instagram, чтобы поддержать афганцев

Актриса зарегистрировалась в соцсети и опубликовала в своем профиле письмо афганской девочки и вспомнила трагедию 11 сентября

Анджелина Джоли создала аккаунт в Instagram / Фото: instagram.com/angelinajolie

Для кого-то Instagram – площадка для красивых фото, а для Джоли – способ привлечь аудиторию к проблемам других людей. В своем первом посте голливудская звезда рассказала о письме, которое ей прислала девочка-подросток из Афганистана.

Прямо сейчас народ Афганистана теряет способность общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли. Поэтому я пришла в Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами тех, кто во всем мире борется за свои основные права человека, – написала Анджелина Джоли.

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В письме девочка написала, что в Афганистане боятся боевиков, что раньше жители республики обладали правами, однако теперь "мечты ушли в прошлое".

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Она также выразила свой страх за женщин Афганистана:

Возможно, мы вернемся на 20 лет назад и у нас снова не будет прав. Жизнь темна, мы все потеряли нашу свободу и теперь мы снова в тюрьме.

Анджелина Джоли рассказала, что встречалась с афганскими беженцами за две недели до террористических актов в США 11 сентября 2001 года.

Актриса написала в соцсети, что ей горько наблюдать, как жители Афганистана покидают свои дома из-за страха за свои жизни и будущее в своей стране.

Ранее телохранитель Джоли и Питта дал сенсационное интервью. Подробнее – в видеосюжете:

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