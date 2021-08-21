Звезды
Меню
google news Читайте нас в Google News Изменить язык на: UA logo
🎉 Афиша на 24.08 - куда пойти ⚡ Отставка Виталия Кличко 🇺🇦 День независимости Украины - 2021 💳 Финансовые рекорды мира и Украины

Концерт ОЕ в клубе

Никитюк VS Дурнев

Трек MOZGI на украинском

Зибров и Царик

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Анджелина Джоли завела Instagram, чтобы поддержать афганцев

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
21 августа, 12:52
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Актриса зарегистрировалась в соцсети и опубликовала в своем профиле письмо афганской девочки и вспомнила трагедию 11 сентября
Анджелина Джоли создала аккаунт в Instagram
Анджелина Джоли создала аккаунт в Instagram / Фото: instagram.com/angelinajolie

Для кого-то Instagram – площадка для красивых фото, а для Джоли – способ привлечь аудиторию к проблемам других людей. В своем первом посте голливудская звезда рассказала о письме, которое ей прислала девочка-подросток из Афганистана.

Прямо сейчас народ Афганистана теряет способность общаться в социальных сетях и свободно выражать свои мысли. Поэтому я пришла в Instagram, чтобы поделиться их историями и голосами тех, кто во всем мире борется за свои основные права человека, – написала Анджелина Джоли.

Реклама

В письме девочка написала, что в Афганистане боятся боевиков, что раньше жители республики обладали правами, однако теперь "мечты ушли в прошлое".

Реклама

Она также выразила свой страх за женщин Афганистана:

Возможно, мы вернемся на 20 лет назад и у нас снова не будет прав. Жизнь темна, мы все потеряли нашу свободу и теперь мы снова в тюрьме.

Анджелина Джоли рассказала, что встречалась с афганскими беженцами за две недели до террористических актов в США 11 сентября 2001 года.

Актриса написала в соцсети, что ей горько наблюдать, как жители Афганистана покидают свои дома из-за страха за свои жизни и будущее в своей стране.

Ранее телохранитель Джоли и Питта дал сенсационное интервью. Подробнее – в видеосюжете:

Реклама

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Рианна на шопинге в продуктовом магазине
Концерт ко Дню Независимости
Зиброва не пригласили из-за его характера
Ого!
Цитата дня

Не думаю, что для этой власти я что-то значу. Думаю, что они меня не знают даже. Поэтому у меня не было каких-то ожиданий по поводу этого концерта... У меня никогда не было такого, чтобы я нигде не выступала на День Независимости. Но в работе артиста всегда есть момент, когда ты должен собрать себя в кулак и идти дальше.

Мария Бурмака певица
Что еще сказала Мария
Премьера уже в августе
5 новых сериалов
Интересно
Сольник звезды
Jamala
28 августа/20:00
5 концертов августа
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Наши соцсети

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять