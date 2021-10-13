Анджелину Джоли вновь заметили в компании экс-супруга (фото)

Анджелина Джоли спровоцировала новые слухи о романе со своим первым супругом Джонни Ли Миллером

Анджелина Джоли провела вечер с экс-супругом / Фото: Getty Images

Сейчас к личной жизни голливудской звезды приковано особенно пристальное внимание. Как пишет Daily Mail, Анджелину Джоли провела вечер в компании экс-супруга Джонни Ли Миллером.

Пару засняли в Лос-Анджелесе. Экс-супруги возвращались из ресторана в Беверли-Хиллз на автомобиле, за рулем которого сидел Джонни Ли Миллер.

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Скриншот: instagram.com/angelinafansjolie/

Скриншот: instagram.com/angelinafansjolie/

Ранее в СМИ появлялась информация, что голливудские актеры этим летом сблизились. Джоли была замечена у дома своего первого супруга Джонни Ли Миллера. Поговаривают, что актриса познакомила своих детей с бывшим.

Анджелина Джоли и Джонни Миллер познакомились на съемках фильма "Хакеры" в 1995 году и поженились в марте 1996 года.

Анджелина Джоли и Джонни Ли Миллер / Фото: Getty Images

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Свадебный наряд актрисы еще долго все обсуждали – тогда она выбрала черные штаны и белую рубашку, на которой кровью было написано имя жениха. Спустя год пара объявила о расставании, а в 1999 году официально оформила развод.

Напомним, недавно в Сети говорили о возможном романе Анджелины Джоли с канадским певцом The Weeknd.