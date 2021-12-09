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Анфиса Чехова обнажила аппетитные формы: "А почему живот неуклюже отфотошопили?"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
9 декабря, 11:28
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Российская телеведущая поделилась пикантными фотографиями с пляжа Абу-Даби. Она не постеснялась показать несовершенство. Впрочем, фолловеры такую идею не оценили
Анфису Чехову раскритиковали за неудачный фотошоп.
Анфису Чехову раскритиковали за неудачный фотошоп. / Фото: instagram.com/achekhova

Что-то звезды все чаще попадут под шквал критики из-за фотошопа. Например недавно Ксению Собчак раскритиковали за фото в купальнике. Теперь же Анфиса Чехова попала в "список хейта". Более того, она не скрывает что прибегала к ретуши!

Обычно телеведущая позирует в нарядах, скрывающих ее пышные формы. Но на этот раз она решила взбудоражить Сеть и опубликовала кадры с пляжа, на которых предстала в сексуальном мини-бикини.

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Анфиса Чехова в бикини.
Анфиса Чехова в бикини. / Фото: instagram.com/achekhova

На странице в Instagram 43-летняя звезда разместила морские кадры, где соблазнительно позировала на фоне моря.

А вы, наверное, подумали, что я оставлю вас без фото в купальнике с этого отдыха?, – спросила Чехова у фолловеров.

Также телеведущая призналась, что фото почти не фотошопила, а вот "объемы точно не уменьшала".

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Анфиса Чехова похвасталась фото из отпуска.
Анфиса Чехова похвасталась фото из отпуска. / Фото: instagram.com/achekhova

Анфиса объяснила, что пытается быть более естественной в Сети. Но поклонники не совсем поверили ей, ведь живот звезды выглядел несколько неестественным.

Так что Чехова получила порцию негатива от фолловеров. Однако были и те, которые отметили, что так она выглядит более привлекательной:

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  • Анфиса, что же живот так по неловкому зашопили?
  • Старушка.
  • Все проверили: линию горизонта, песок, волны? Вроде бы все ок. Полегчало.
  • А что за полоса до пупка?
  • Красавица, Анфисочка.
  • Ну почему ягодицы не показываете?! Целлюлит наверняка такой, что аж стыдно.
Фото: скриншот instagram/achekhova

Кратко о знаменитости

Анфиса Чехова стала популярной благодаря работе телеведущей проекта "Секс с Анфисой Чеховой". С 2011 по 2013 год она работала в украинских шоу "Давай поженимся" и "Как выйти замуж".

Женщина воспитывает сына Соломона. Его отец – экс-муж ведущей, актер Гурам Баблишвили. Пара развелась осенью 2017 года. Причиной стали измены мужчины.

Недавно звезда экстремально похудела на 25 килограммов.

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