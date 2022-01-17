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Анфиса Чехова взбудоражила Сеть "голым" фото: "Как же вы зае**ли"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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17 января, 15:03
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После того, как российская телеведущая экстремально похудела на 25 килограммов, она чаще стала хвастаться аппетитными формами в Сети
Анфиса Чехова показала пышную грудь в бикини.
Анфиса Чехова показала пышную грудь в бикини. / Фото: instagram.com/achekhova

Анфиса Чехова призналась, что не любит холодные зимние месяцы, поэтому она пытается проводить это время в теплых краях. Раньше звезда отдыхала в Абу-Даби, откуда не постеснялась показать свое несовершенство, теперь же она релаксирует на Сейшелах.

В Instagram Анфиса Чехова опубликовала фото, где она позирует в бассейне. В кадре знаменитость появилась в "хищном" купальнике, который подчеркнул ее похудевшую фигуру и пышную грудь.

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Анфиса Чехова отдыхает на Сейшелах.
Анфиса Чехова отдыхает на Сейшелах. / Фото: instagram.com/achekhova

Я не люблю зиму. Поэтому, по любому случаю, отправляюсь в лето! Я уже была на Сейшелах, даже выходила замуж здесь. Но гостиница была городского типа, мы жили на третьем этаже с балконом в столице Сейшел… рая не почувствовали. Теперь я в отеле, расположенном на отдельном острове. И все живут здесь в уютных виллах с бассейном. А в несколько метрах от виллы бирюзовый океан и белый пляж, – поделилась с фолловерами Чехова.

Впоследствии Чехова добавила еще одно пикантное фото, на котором она предстала в закрытом соблазнительном купальнике и летней шляпе.

Анфиса Чехова в купальнике.
Анфиса Чехова в купальнике. / Фото: instagram.com/achekhova

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Впрочем, подписчики звезды разделились на два лагеря: одни сделали комплименты Чеховой за ее фигуру, другие упрекнули, мол слишком голого тела:

  • Как вы уже зае**ли показами, где и как голыми вы отдыхаете. Мужчины должны смотреть на ваши прелести. Вы думаете, что у других девушек худшие фигуры? Есть еще круче вашей. Это все фотошопы.
  • Королева.
  • Сочное, очень горячее фото.
  • Эталон красоты.
  • Наверное, недорого, что на Сейшелы мотается или богатый папик спонсирует?
Скриншот instagram/achekhova

Кратко о знаменитости

Анфиса Чехова стала популярной благодаря работе телеведущей проекта "Секс с Анфисой Чеховой". С 2011 по 2013 год она работала в украинских шоу "Давай поженимся" и "Как выйти замуж".

Звезда воспитывает сына Соломона. Его отец – актер Гурам Баблишвили. Пара развелась осенью 2017 года. Причиной стали измены мужчины.

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Напомним, ранее Настя Каменских оголила бедра в дерзком мине у елки.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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