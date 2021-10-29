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Ани Лорак в купальнике соблазнительно прошлась по безлюдному пляжу

Марина Григоренко Марина Григоренко редактор
29 октября, 22:28
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Известная певица Ани Лорак удивила поклонников идеальными формами: она прошлась по пляжу в бикини и показала фигуру на видео без ретуши и фотошопа
/ Фото: Инстаграм

Популярная исполнительница Ани Лорак, опубликовала в Instagram сториз с отдыха. В коротком видеоролике артистка продефилировала по песчаному морскому побережью под свою новую музыкальную композицию, в которой она призналась в любви загадочному мужчине. Также в отметках Каролина указала автора этой песни.

Поскольку Ани редко обнародует откровенные фотографии, да и в целом не любительница раздеваться перед объективом, новым видео ей удалось удивить подписчиков. По внешнему виду артистки видно, что она активно занимается собой и следит за питанием. На теле Лорак прорисовываются мышцы и в целом фигура выглядит очень спортивной.

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Фото: Instagram

Возможно, певица выложила это видео специально – в ответ на критику пользователей сети. Ведь в последнее время ее стали обвинять в чрезмерном использовании всяческих эффектов, редакторов и ретуши на фотографиях. Таким образом Ани Лорак продемонстрировала, как выглядит вдали от светских мероприятий и концертов, когда рядом нет визажистов и помощников.

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