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Дочь Заворотнюк объяснила, почему не показывает 3-летнюю сестру

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
19 ноября, 10:13
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Близкие Анастасии Заворотнюк стараются избегать общения с прессой, но иногда на вопросы о семье и здоровье мамы отвечает дочь актрисы
Анна Заворотнюк рассказала, что пока не будет показывать сестру Милу
Анна Заворотнюк рассказала, что пока не будет показывать сестру Милу / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Дочь звезды "Моей прекрасной няни" регулярно общается с подписчиками в Instagram. Конечно же, многие спрашивают, как себя чувствует актриса, но Анна редко дает комментарии на эту тему. На этот раз у дочери Анастасии Заворотнюк стали спрашивать о младшей сестре.

Анна отметила, что у себя в Instagram не будет показывать сестру Милу.

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Когда у меня будет свой ребенок, я буду решать, показывать его или нет. В моем Instagram моя жизнь. Когда она вырастет, может, она сама захочет делиться своей, а может, нет. Это должен быть ее выбор или выбор ее родителей, но точно не мой, – ответила дочь Анастасии Заворотнюк в InstaStories.

Скриншот: Instagram

Напомним, Анастасия Заворотнюк является многодетной матерью. У нее двое детей от бизнесмена Дмитрия Стрюкова: 25-летняя Анна и 21-летний Майкл. А в марте 2019 года актриса стала мамой в третий раз. У них с Петром Чернышовым родилась дочь Мила. В Сети есть фото только с семейной фотосессии, сделанные до болезни Анастасии Заворотнюк.

Семья Анастасии Заворотнюк
Семья Анастасии Заворотнюк / Фото: instagram.com/a_zavorotnyuk

Дочь Анастасии Заворотнюк активно ведет соцсети и признается, ей очень нравится быть блогером. У себя в соцсетях девушка любит рассказывать о моде и делиться атмосферными фото. Мы знаем, как Анне удается делать такие снимки.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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