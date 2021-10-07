Анжелика Варум отказывается от поездок в Крым, чтобы не попасть в черный список Минкульта

Певица дала откровенное интервью и рассказала, что не любит вопросов об отношениях между Россией и Украиной

Анжелика Варум высказалась о поездках в Крым / Фото: скриншот

Артистка планирует как-то приехать во Львов, поэтому категорически отказывается ездить в оккупированный Крым. Она понимает, что из-за таких поездок ей могут запретить въезд в Украину.

Я не могу ездить в Крым. Я не езжу в Крым уже очень много лет. У меня нет возможности. Ну как, есть возможность, если въезжать через территорию Украины, иначе я попаду в "черный список" и не смогу приехать к родственникам, – призналась певица в интервью YouTube-каналу "А поговорим?".

Анжелика Варум / Фото: Скриншот из YouTube

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Анжелика Варум родилась во Львове, поэтому в Украине у нее много родных. Певица надеется, что скоро у нее получится приехать в родной город.

У меня там родные, бабушкина сестра, девяносто шесть лет — ну когда-то ее надо навещать. Там могилы, за которыми только я ухаживаю, – рассказала артистка.

Анжелика Варум отметила, что не любит вопросов об отношениях между Россией и Украиной. Она "посылает" всех, кто пытается выяснить у нее, на чьей она стороне.

Здесь не может быть никакой позиции. Я что, сумасшедшая? Я за человечество, за мирное сосуществование, – сказала певица.

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