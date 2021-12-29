Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой спустя 10 лет после расставания

Развод происходил при посредничестве частного судьи, который подписал окончательные документы в начале этого месяца. Однако, как сообщает издание AD, система Верховного суда Лос-Анджелеса требовала, чтобы дело было представлено действующим судьей.
Во многом отсрочка развода произошла из-за сложного соглашения между супругами касательно имущества. Хотя окончательное решение судей публично не оглашается, известно, что скорее всего пара разделит свои предполагаемые 400 миллионов долларов пополам.
Разлад в браке произошел более десяти лет назад, когда в общественность просочилась новость о том, что у американского актера родился ребенок от домработницы. Мальчика назвали Джозеф, сейчас ему уже 24 года, и он точная копия своего отца в молодости.
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После этого Арнольд и Мария начали жить отдельно, со временем у них появились новые отношения, но бывшие возлюбленные все равно продолжили общаться друг с другом. Они часто проводят семейные встречи со своими четырьмя детьми и появляются вместе на публике.
Внебрачный сын Шварценеггера пошел по стопам звездного отца, однако он решил не использовать его знаменитую фамилию и вот почему.