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Арнольд Шварценеггер официально развелся с женой спустя 10 лет после расставания

Марина Григоренко Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня
29 декабря, 11:10
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Это самый затяжной развод в истории Голливуда. Спустя 10 с половиной лет Арнольд Шварценеггер и Мария Шрайвер снова холосты. Экс-супруга актера подала на развод в июне 2011 года из-за "непоправимых разногласий" после 25 лет брака
Развод пары проводился при посредничестве частного судьи
Развод пары проводился при посредничестве частного судьи / Фото: Getty Images

Развод происходил при посредничестве частного судьи, который подписал окончательные документы в начале этого месяца. Однако, как сообщает издание AD, система Верховного суда Лос-Анджелеса требовала, чтобы дело было представлено действующим судьей.

Во многом отсрочка развода произошла из-за сложного соглашения между супругами касательно имущества. Хотя окончательное решение судей публично не оглашается, известно, что скорее всего пара разделит свои предполагаемые 400 миллионов долларов пополам.

Голливудский актер 25 лет прожил в браке со своей женой
Голливудский актер 25 лет прожил в браке со своей женой / Фото: Getty Images

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Разлад в браке произошел более десяти лет назад, когда в общественность просочилась новость о том, что у американского актера родился ребенок от домработницы. Мальчика назвали Джозеф, сейчас ему уже 24 года, и он точная копия своего отца в молодости.

После этого Арнольд и Мария начали жить отдельно, со временем у них появились новые отношения, но бывшие возлюбленные все равно продолжили общаться друг с другом. Они часто проводят семейные встречи со своими четырьмя детьми и появляются вместе на публике.

Внебрачный сын Шварценеггера пошел по стопам звездного отца, однако он решил не использовать его знаменитую фамилию и вот почему.

Марина Григоренко
Марина Григоренко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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