Арнольд Шварценеггер попал в серьезное ДТП: пострадала женщина

Легендарный актер сегодня оказался в сводках новостей в связи с происшествием. Стало известно, что Арнольд Шварценеггер попал в серьезное ДТП, есть пострадавшая сторона

Актер очень переживает из-за случившегося / Фото: TMZ, https://www.1zoom.ru/

Как сообщает TMZ, 74-летний Арнольд Шварценеггер попал в ДТП в Лос-Анджелесе. Внедорожник мировой знаменитости перевернулся на другой автомобиль, водитель которого пострадал. Женщина была доставлена в больницу.

Сообщается, что черный внедорожник актера Yukon столкнулся с красным Prius. Джип перевернулся на бок, сработали подушки безопасности, а также был задет Porsche Cayenne, находившийся рядом. Свидетели утверждают, что ситуация выглядела, как кадр из кино.

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Арнольд Шварценеггер попал в ДТП / Фото: TMZ

По информации, причиной аварии стало то, что Шварценеггер проехал на красный свет. Но сейчас об официальной причине ДТП говорить рано, работает следствие.

Причины ДТП устанавливаются / Фото: TMZ

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В результате происшествия Арнольд остался цел, а вот женщину, управлявшую другой машиной, доставили в больницу с травмами. Издание сообщает, что актер очень опечален ситуацией и планирует навестить пострадавшую в госпитале.

В аварии с актером пострадала женщина / Фото: TMZ

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