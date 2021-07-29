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Асмус выложила фото со Шри-Ланки с незнакомцем, похожим на Харламова: "Это не Гарик"

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
29 июля, 11:02
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Актриса отправилась в Южную Азию на съемки фильма, несмотря на порванные связки на ноге. Поездка навеяла звезде воспоминания, так как она уже тут бывала ранее
Кристина Асмус с коллегой на Шри-Ланке
Кристина Асмус с коллегой на Шри-Ланке / Фото: instagram.com/asmuskristina

Актриса Кристина Асмус, которая ранее показала, как с травмированной ногой снимается в фильме на Шри-Ланке, позировала со своим коллегой, очень похожим на ее экс-супруга Гарика Харламова. Высокий мужчина был одет в кепку и солнцезащитные очки, поэтому его действительно можно спутать с известным юмористом. Но, как сообщила сама Асмус, чтобы предотвратить слухи, "это не Гарик".

На архивном фото, которое актриса опубликовала в Instagram, она позирует в забавном уличном наряде: оверсайз шортах с флагом, спортивной майке и шлеме. А рядом с Кристиной Асмус оказался 30-летний актер Борис Дергачев.

Фото сделано здесь же на Шри-Ланке 1,5 года назад. Тогда ещё не было никакого разрыва связок, никакой пандемии и я была замужем. Сейчас здесь всё по-другому… Улицы пустуют. Массовку нам не дают, с местными контактировать нельзя, ходить никуда тоже. Прилететь из группы разрешили в страну только 11 людям, ураганы и ливни каждый день, сценарий меняем прям во время съёмок. Во всем отеле только наша съемочная группа и место съемок оцеплено, – рассказала Кристина Асмус.

Кристина Асмус с коллегой на Шри-Ланке
Кристина Асмус с коллегой на Шри-Ланке / Фото: instagram.com/asmuskristina

Напомним, что в прошлом году Кристина Асмус развелась с российским шоуменом Гариком Харламовым. Экс-супруги были вместе на протяжении восьми лет и у них есть общая дочь.

Смотрите детали о разводе Гарика Харламова и Кристины Асмус:

Ранее Кристина Асмус примерила соблазнительный наряд с высоким вырезом.

Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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