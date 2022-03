Автор Гарри Поттера Джоан Роулинг назвала Путина убийцей

Президент росси на встрече с лауреатами президентских премий для молодых деятелей культуры вспомнил инцидент с "отменой" Джоан Роулинг, которая оказалась в центре скандала из-за трансгендеров.

Путин сделал акцент на том, что известную писательницу якобы запретили из-за ее позиции.

Джоан Роулинг ответила путину в своем Twitter-аккаунте. Она написала:

Писательница добавила к записи ссылку на статью "Би-би-си" о преследовании Алексея Навального в России и хештег #IStandWithUkraine.

Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkrainehttps://t.co/aNItgc5aiW