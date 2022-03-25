Автор Гарри Поттера Джоан Роулинг назвала Путина убийцей

Известная писательница раскритиковала российского президента в ответ на его слова о западной "культуре отмены"

Джоан Роулинг "опустила" путина / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент росси на встрече с лауреатами президентских премий для молодых деятелей культуры вспомнил инцидент с "отменой" Джоан Роулинг, которая оказалась в центре скандала из-за трансгендеров.

Путин сделал акцент на том, что известную писательницу якобы запретили из-за ее позиции.

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Не так давно отменили детского писателя Джоан Роулинг за то, что она автор книг, которые разошлись по миру сотнями миллионов экземпляров: не угодила поклонникам так называемых гендерных свобод, – заявил президент рф.

Джоан Роулинг ответила путину в своем Twitter-аккаунте. Она написала:

Критикой западной культуры отмены лучше не заниматься тем, кто сейчас убивает мирных людей за их „преступное" сопротивление, или тем, кто отравляет и сажает в тюрьму своих оппонентов.

Писательница добавила к записи ссылку на статью "Би-би-си" о преследовании Алексея Навального в России и хештег #IStandWithUkraine.

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Critiques of Western cancel culture are possibly not best made by those currently slaughtering civilians for the crime of resistance, or who jail and poison their critics. #IStandWithUkrainehttps://t.co/aNItgc5aiW — J.K. Rowling (@jk_rowling) March 25, 2022

Напомним, что Джоан Роулинг собрала для украинских детей, пострадавших от российских захватчиков, 1 миллион фунтов стерлингов (около 1,3 млн. долларов). Благотворительная организация Lumos (Роулинг является соучредителем компании, – Ред.) собирает средства, чтобы обеспечить едой, средствами гигиены и лекарствами украинских детей.

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Ранее сообщалось, что Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 млн долларов на помощь украинцам.

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