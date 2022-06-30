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Автор хита I Believe I Can Fly приговорен к 30 годам. Шокирующие подробности

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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30 июня, 10:20
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55-летнего американского рэпера R. Kelly ждет тюрьма. Музыкант оказался педофилом и не только. Подробнее о преступлениях в материале
R. Kelly, при лучших обстоятельствах, сможет выйти на свободу в 85 лет
R. Kelly, при лучших обстоятельствах, сможет выйти на свободу в 85 лет / Фото: Коллаж: Сегодня

Популярный певец R. Kelly, автор известного I Believe I Can Fly переплюнул даже оскароносного актера Кевина Спейси в секс-скандале. В это трудно поверить, но артиста признали виновным в похищении людей, сексуальной эксплуатации женщин и секс-связи с несовершеннолетними!

Как сообщает TMZ , судебный процесс длился в Нью-Йорке около месяца. В результате рэперу дали 30 лет лишения свободы. Его осудили по девяти обвинениям. Также суд оштрафовал певца на 100 тысяч долларов. Сам R. Kelly находится под стражей с лета 2019 года.

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R Kelly на слушании в здании уголовного суда Лейтон 17 сентября 2019 года в Чикаго
R Kelly на слушании в здании уголовного суда Лейтон 17 сентября 2019 года в Чикаго / Фото: Getty Images

У R. Kelly были сильные адвокаты. Однако правоохранителям удалось найти свидетелей, которые подтвердили, что рэпер совершал эти преступления. Также они признались, что менеджеры певца, охранники и помощники помогали ему находить жертвы.

Адвокат артиста Дженнифер Бонжан требовала для подопечного не больше 10 лет. Как аргументировала юрист, Келли и сам являлся жертвой сексуального насилия в детстве. По ее словам, эта травма якобы спровоцировала развитие гиперсексуальности певца, которую ему не удавалось контролировать. Об этом пишет ВВС .

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Львиная доля преступлений была совершена им десятилетие назад. Это наглядно демонстрирует, что мой подзащитный не представляет опасности для общества. Как подтверждают доктора Диц и Сорентино, подзащитный не педофил или сексуальный садист, – заявляла Бонжан во время суда.

Сообщают, что впереди певца ждет еще несколько судов, в том числе связанных с производством детской порнографии. Напомним, в 2002 году в Сети появилось видео, на котором R. Kelly мочится на лицо 14-летней девочке. А одна из любовниц артиста заявляла, что у Келли дома есть "секс-темница" с несовершеннолетними.

Интересно, что сам R. Kelly не хочет обличать себя. Как отмечают его адвокаты, он намерен подать апелляцию.

Во что вляпался певец?

Обвинения в сексуальном насилии выдвигались рэперу, начиная с 1997 года. Однако каждый раз он выходил чистым из воды, платив девушкам за их молчание. Однако спустя годы одна из жертв, наплевав на договоренности и ежемесячные выплаты, заговорила. Она рассказала, что артист держал под замком без возможности контакта с внешним миром около шести девушек.

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Также, по словам женщины, рэпер решал, когда им есть, что одевать и даже когда ходить в душ и туалет. За каждой виной последовало физическое наказание.

Известно, что с жертвами жила женщина, которая учила их, как обращаться с артистом....в постели! Они должны были называть певца-извращенца "папочкой", а он звал их "зверятами". Просто сумасшествие!

Кроме того, R. Kelly еще в 2021 году признали виновным в рэкете и восьми случаях нарушения закона, запрещающего перевозку людей между штатами в целях проституции.

Кратко о R. Kelly

Настоящее имя – Роберт Келли. Артист получил популярность в 1990-х годах как певец и автор песен в стиле R'n'B. Певец является обладателем трех премий "Грэмми".

Он автор популярного хита I Believe I Can Fly из фильма "Космический джем".

По данным Billboard, артист является самым успешным сольным певцом 90-х по количеству синглов, попавших в ТОП-40 лучших композиций США.

Отметим, что 28 сентября 2021 года суд присяжных в Нью-Йорке признал Келли виновным в сексуальных домогательствах к женщинам и детям, которые длились более двух десятилетий! 29 июня 2022 года суд приговорил музыканта к 30 годам заключения.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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