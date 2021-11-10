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Автор хита Пугачевой и Галкина призналась, как завязался роман между парой

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"
10 ноября, 09:03
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Известная артистка и автор хитов 90-х Татьяна Залужная, более популярная под псевдонимом Любаша ,рассказала о начале романа Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Любаша рассказала, что песня "Будь или не будь" стала отправной точкой в любовных отношениях Пугачевой с Галкиным.
Любаша рассказала, что песня "Будь или не будь" стала отправной точкой в любовных отношениях Пугачевой с Галкиным. / Фото: instagram.com/maxgalkinru, скриншот

Алла Пугачева и Максим Галкин вместе уже двадцать лет. Артистов называют одной из самых крепких пар российского шоу-бизнеса. Но о том, когда и как начался роман пары ходит много слухов.

Любаша, автор хита Аллы Пугачевой и Максима Галкина "Будь или не будь", считает, что все началось с записи той самой песни.

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В этой песне Алла и Максим влюбились друг в друга. Это точно. На студии, когда записывали "Будь или не будь", Алла Пугачева не изменила в песне ни одного слова. В конце она спела "Будь!". И это слово стало решающим в их судьбе, – рассказала Любаша в программе "Ты суперстар".

Любаша рассказала о начале романа Аллы Пугачевой и Максима Галкина
Любаша рассказала о начале романа Аллы Пугачевой и Максима Галкина / Фото: скриншот

К слову, недавно режиссер клип на песню "Будь или не будь" Ирина Миронова вспоминала необычные требования певицы к сюжету видеоработы. Алла Пугачева хотела, чтобы у них с Галкиным были абсолютно равноправные роли в клипе, а также певица решила экспериментировать с имиджем и отказалась от привычного своего образа.

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Напомним, что Пугачева и Галкин познакомились в 2001 году на фестивале "Славянский базар", когда певица еще состояла в браке с Филиппом Киркоровым. Вскоре они развелись – сердце Примадонны отвоевал младший ее на 27 лет юморист.

Алла Пугачева и Максим Галкин воспитывают двойняшек Лизу и Гарри, которых паре родила суррогатная мать.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор проекта "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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