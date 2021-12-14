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Автор культового мультсериала 2000-х Масяня о своих страхах: "У меня есть интересный замысел, который я никогда не воплощу"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
14 декабря, 20:00
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Наверное, каждый хоть раз смотрел комедийно-сатирический мультфильм о Масяне и ее товарищах. Но что же известно о создателе проекта?
Олег Куваев рассказал о продолжении мультисериала "Масяня".
Олег Куваев рассказал о продолжении мультисериала "Масяня". / Фото: Скриншот из YouTube

Пока все обсуждают возвращение сериала "Секс в большом городе" , мы вспомним о популярном мультфильме 2000-х "Масяня", у которого есть продолжение.

Автор "Масяни" – 54-летний Олег Куваев. Кстати, он сам озвучивал всех главных персонажей. В 2006 году мультипликатор эмигрировал в Израиль по личным причинам – его жена израильтянка. Сейчас он продолжает жить в Израиле и работать над проектом.

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Фото: скриншот YouTube

Известно, что Олег Куваев приступил к работе над "Масяней" еще в 2001 году. Сначала проект появился на просторах Сети, затем зрители могли увидеть его на телевидении. Теперь же, как поделился мультипликатор, культовый мультфильм можно посмотреть и на YouTube-канале Masyanya Kuvaeva.

Несмотря на то что мультсериал был популярен в начале нулевых, он выпускается через 20 лет! Правда, творец не может реализовать некоторые свои замыслы из-за страха цензуры.

У меня, например, существуют интересная затея, которую я, наверное, никогда не воплощу, потому что очень много спорных вопросов возникает. О сексуальном воспитании. У меня есть отличный сценарий, который я не могу реализовать, так как это вызовет вопрос у всех – и YouTube, и Facebook, и другие цензуры, – рассказал Куваев в и интервью Юрий Дудю.

Фото: скриншот YouTube

13 декабря 2021 года вышел 158 эпизод "Масяни" на YouTube-канале. Сам мультипликатор признался, что не намерен внедрять в сценарии какие-либо изменения, что произошли за последние десять лет. Куваев назвал эпоху начала 2000-х лучшим временем и рассказал о попытках сохранить в проекте настроение тех времен.

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Из всей истории России это лучшие годы, с 2000-го по 2010-й, так как гайки еще закручивать не начали, девяностые бандитские уже кончились, и было достаточно свободное и приятное время, – добавил Куваев.

Кратко о сюжете "Масяни"

Все действия мультсериала происходят преимущественно в Санкт-Петербурге. Главная героиня – девушка Масяня, которая носит короткий красный топ и синюю мини-юбку. Ее главные изюминки – саркастические замечания и резкие суждения. У нее есть друзья — Хрюндель и Антон, над которыми она часто иронически шутит.

Фото: скриншот YouTube

В 2012 году Масяня стала..мамой! Вот так вот!

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Решение (сделать Масяню мамой, – Ред.) было трудным, потому что Масяня была таким хулиганским, анархическим персонажем, что грубила, хамила, делала какие-то несусветные вещи. А потом я подумал: "Это происходящее с нами всеми", – рассказал Кураев.

Кстати, сейчас многие культовые проекты возвращаются на телеэкраны после длительного перерыва. Например, HBO Max выпустит специальный эпизод к 20-летию фильмов о легендарном "Гарри Поттере".

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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