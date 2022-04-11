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Backstreet Boys пожертвуют для украинцев часть доходов со своих концертов

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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11 апреля, 16:43
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Культовый бойзбенд 90-х Backstreet Boys тоже поддерживает Украину
Backstreet Boys
Backstreet Boys / Фото: Facebook

Список западных артистов, которые выступил против российской агрессии, пополняется. Благотворительная организация Шона Пенна помогает украинским беженцам в Польше, Мила Кунис и Эштон Катчер собирают деньги для Украины. Backstreet Boys тоже не остались в стороне. На днях у группы стартовал мировой тур и участники пообещали часть доходов с концертов пожертвовать украинцам.

Об этом Backstreet Boys заявили во время благотворительного онлайн-марафоне #StandUpForUkraine, благодаря которому уже удалось собрать 10 миллиардов евро.

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Мы обязуемся пожертвовать часть доходов от наших концертов European DNA World Tour 2022 года, чтобы показать нашу поддержку. И нашим замечательным фанатам: если вы хотите принять меры, посетите forukraine.com, чтобы выразить свою поддержку, – сказали музыканты в видеообращение у себя на Facebook-странице

Западные артисты активно помогает украинцам. Райан Рейнольдс и Блейк Лайвли пожертвовали 1 миллион долларов на помощь украинцам. Также звезда "Друзей" Дженнифер Энистон присоединилась к поддержке нашего народа. Дэвид и Виктория Бекхэм открыли сбор средств для помощи украинским детям.

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Элина Пелешенко
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