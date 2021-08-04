Барабанщика из The Offspring заставили уйти из группы из-за отказа вакцинироваться

Барабанщик Пит Парада из The Offspring отказался сделать прививку от COVID-19 и поэтому не сможет принимать участие в предстоящих концертах группы. Музыканту также запретили делать студийные записи с коллегами, несмотря на то, что у него есть весомые причины не вакцинироваться.
Об этом Пит Парада рассказал в своем Instagram-аккаунте. Врач посоветовал музыканту не вакцинироваться, потому что у него редкое аутоиммунное заболевание – синдром Гийена-Барре. Кроме того, барабанщик считает, что уже переболел коронавирусом, а значит у него должны быть антитела.
Поскольку я не могу выполнить то, что все чаще становится отраслевым требованием, недавно было решено, что мне опасно находиться рядом, в студии и в турне. Я говорю об этом, потому что вы не увидите меня на этих грядущих концертах. Я также хочу поделиться своей историей, чтобы все, кто сейчас испытывает агонию и изоляцию, знали, что они не совсем одиноки, – написат Пит Парада.
The Offspring должны начать тур по США уже 8 августа, но официальных комментариев по поводу ухода Пита они не сделали.
Также не совсем понятно, ушел ли Пит Парада навсегда или временно отстранен.
Пит Парада являлся участником The Offspring на протяжении 14 лет. Он присоединился к коллективу в 2007 году, когда ушел Атом Виллард.
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