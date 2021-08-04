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Барабанщика из The Offspring заставили уйти из группы из-за отказа вакцинироваться

Дарина Алексеева Дарина Алексеева Редактор
4 августа, 17:08
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Участник культовой рок-группы The Offspring не сможет поехать на гастроли со своими коллегами в связи с новыми правилами, которые требуют вакцинации
Пит Парада покидает The Offspring
Пит Парада покидает The Offspring / Фото: Getty Images, instagram.com/peteparada

Барабанщик Пит Парада из The Offspring отказался сделать прививку от COVID-19 и поэтому не сможет принимать участие в предстоящих концертах группы. Музыканту также запретили делать студийные записи с коллегами, несмотря на то, что у него есть весомые причины не вакцинироваться.

Об этом Пит Парада рассказал в своем Instagram-аккаунте. Врач посоветовал музыканту не вакцинироваться, потому что у него редкое аутоиммунное заболевание – синдром Гийена-Барре. Кроме того, барабанщик считает, что уже переболел коронавирусом, а значит у него должны быть антитела.

Поскольку я не могу выполнить то, что все чаще становится отраслевым требованием, недавно было решено, что мне опасно находиться рядом, в студии и в турне. Я говорю об этом, потому что вы не увидите меня на этих грядущих концертах. Я также хочу поделиться своей историей, чтобы все, кто сейчас испытывает агонию и изоляцию, знали, что они не совсем одиноки, – написат Пит Парада.

The Offspring должны начать тур по США уже 8 августа, но официальных комментариев по поводу ухода Пита они не сделали.

Также не совсем понятно, ушел ли Пит Парада навсегда или временно отстранен.

Кадр с концерта The Offspring
Кадр с концерта The Offspring / Фото: instagram.com/peteparada

Пит Парада являлся участником The Offspring на протяжении 14 лет. Он присоединился к коллективу в 2007 году, когда ушел Атом Виллард.

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Дарина Алексеева
Дарина Алексеева Редактор

Автор текстов lifestyle-тематики и сценарист с опытом работы более 5 лет. Ранее работала редактором сайта телеканала "Украина", сценаристом известных телевизионных проектов, нескольких короткометражных фильмов. На данный момент помогает читателям быть в курсе всех главных событий в мире кино и ТВ, пишет о культурных событиях и развлечениях.

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