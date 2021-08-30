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Басков признался, какие любит делать подарки Ротару

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
30 августа, 12:54
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Николай Басков по возможности старается делать дорогие подарки своей любимой певице Софии Ротару
/ Фото: instagram.com/nikolaibaskov, instagram.com/about_rotaru/

На "Новой волне" в Сочи София Ротару исполнила не только несколько новых песен, но и встретилась ос старыми друзьями. Николай Басков даже преподнес подарок певице в честь дня рождения, который она отмечала в начале августа.

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Певец подарил браслет с изумрудами и бриллиантами, стоимость которого около двух миллионов рублей (728 тысяч гривен).

София Ротару и Николай Басков
София Ротару и Николай Басков / Фото: instagram.com/about_rotaru/

В интервью программе "Ты не поверишь" Басков признался, что не первый раз дарит Ротару украшения.

Я всегда дарил ей подарки: брошь, серьги. Я также обожаю Аллу Борисовну Пугачеву. Но у нее есть муж, который дарит ей драгоценности. А у Ротару нет мужа. Царство ему небесное. Я могу побаловать любимую певицу, – сказал Николай Басков.

Николай Басков и Софии Ротару знакомы уже больше 20 лет. Певец любит вспоминать, как раньше они часто выступили на разных мероприятиях. Еще в репертуаре артистов есть совместный дуэт.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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