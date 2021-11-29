Николай Басков накрасил ногти и набил тату. Фанаты это не оценили (фото)

Николай Басков, который в этом году с размахом отпраздновал 45-летие, всегда придерживался определенных стандартов во внешности и поведении. Поклонники видели его в классических и ярких костюмах с "идеальной" прической и аристократической манерой. Но сейчас артист предстал в новом образе, чем шокировал фанатов.
Так, Басков опубликовал фото в Instagram, где он появился в неожиданном и даже провокационном виде. Артист сделал тату на шее в виде кубка и даже покрасил ногти в черный цвет. Вот так неожиданность!
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Всем легкой недели и не бойтесь экспериментов, — призвал фолловеров Басков.
Певец спровоцировал целую дискуссию по поводу того, как должна выглядеть звезда, носящая звание "Золотого голоса России".
Одни подписчики начали обвинять Баскова в подражании скандальному рэперу Моргенштерну, другие же выступили за эксперименты звезды с внешностью:
- TikTok тебя за ногу)
- Скоро Тимати догонишь.
- Так-так. Что будет дальше? Полуплатье и полусмокинг?
- Ну 45 лет. Ногти накрасили для чего? Зачем петушиться?
- Коля, ну и ты туда же! Ногти зачем-то?
- Моргенштерн рулит, мир сходит с ума.
- Не красиво. Все-таки золотой голос! Соответствуй!
- На 50-м десятке сошел с ума!
Кратко о певце
Николай Басков – российский эстрадный и оперный певец, родился 15 октября 1976 года в подмосковной Балашихе.
С детства занимался музыкой. Записал около 11 альбомов. Самые популярные хиты: "Шарманка", "Натуральный блондин" и другие.
В 2009 году Басков стал народным артистом России. В этом же году он спел дуэтом с Таисией Повалий несколько песен, ставших хитами – "Снегом белым", "Отпусти меня", "Ты далеко?".
С 2001 по 2007 год певец состоял в браке с дочерью своего продюсера Светланой Шпигель. У них есть сын Бронислав.
Через два года после развода у Баскова завязался двухлетний роман с телеведущей Оксаной Федоровой.
Известно, что Николая Баскова занесли в базу сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины во время въезда на временно оккупированный Крым.
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