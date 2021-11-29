Николай Басков накрасил ногти и набил тату. Фанаты это не оценили (фото)

Знаменитый певец всегда славился эпатажными выходками и скандалами. На этот раз он неожиданно решил разрушить определенные шаблоны

Николай Басков появился в соцсетях с татуировкой и свежим маникюром. / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Николай Басков, который в этом году с размахом отпраздновал 45-летие, всегда придерживался определенных стандартов во внешности и поведении. Поклонники видели его в классических и ярких костюмах с "идеальной" прической и аристократической манерой. Но сейчас артист предстал в новом образе, чем шокировал фанатов.

Так, Басков опубликовал фото в Instagram, где он появился в неожиданном и даже провокационном виде. Артист сделал тату на шее в виде кубка и даже покрасил ногти в черный цвет. Вот так неожиданность!

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Николай Басков призвал поклонников не бояться экспериментов. / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

Всем легкой недели и не бойтесь экспериментов, — призвал фолловеров Басков.

Певец спровоцировал целую дискуссию по поводу того, как должна выглядеть звезда, носящая звание "Золотого голоса России".

Одни подписчики начали обвинять Баскова в подражании скандальному рэперу Моргенштерну, другие же выступили за эксперименты звезды с внешностью:

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TikTok тебя за ногу)

Скоро Тимати догонишь.

Так-так. Что будет дальше? Полуплатье и полусмокинг?

Ну 45 лет. Ногти накрасили для чего? Зачем петушиться?

Коля, ну и ты туда же! Ногти зачем-то?

Моргенштерн рулит, мир сходит с ума.

Не красиво. Все-таки золотой голос! Соответствуй!

На 50-м десятке сошел с ума!

Фото: Скриншот instagram/nikolaibaskov

Кратко о певце

Николай Басков – российский эстрадный и оперный певец, родился 15 октября 1976 года в подмосковной Балашихе.

С детства занимался музыкой. Записал около 11 альбомов. Самые популярные хиты: "Шарманка", "Натуральный блондин" и другие.

Николай Басков с детства занимается музыкой. / Фото: instagram.com/nikolaibaskov

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В 2009 году Басков стал народным артистом России. В этом же году он спел дуэтом с Таисией Повалий несколько песен, ставших хитами – "Снегом белым", "Отпусти меня", "Ты далеко?".

С 2001 по 2007 год певец состоял в браке с дочерью своего продюсера Светланой Шпигель. У них есть сын Бронислав.

Через два года после развода у Баскова завязался двухлетний роман с телеведущей Оксаной Федоровой.

Известно, что Николая Баскова занесли в базу сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины во время въезда на временно оккупированный Крым.

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