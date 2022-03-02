Баста называл себя украинцем, но о вторжении России молчит

Рэпер Баста с начала нападения России на Украину пока не опубликовал ни одного поста. Хоть последний год Василь Вакуленко (настоящее имя рэпера) не раз приезжал в Украину с концертами. А в интервью Ксении Собчак рассказывал, что считает себя украинцем.
Украинская ведущая Мила Еремеева уже призвала российского рэпера озвучить позицию, напомнив, о выступлениях в Украине и родственниках.
Это к тебе тысячи приходят на концерт в Киеве! Теперь собери такую толпу в РФ и делай что-то! Не молчи! Ты же не Басков
Алексей Дурнев тоже обратил внимание на молчание рэпера. Он предложил Басте новую версию песни "Сансара"
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К слову Лариса Долина, чьи родители родом из Украины, тоже решила не комментировать войну в Украину, развязанную Путиным.
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