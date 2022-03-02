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Баста называл себя украинцем, но о вторжении России молчит

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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2 марта, 17:24
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Рэпер Баста один из тех российских артистов, который предпочитает не обсуждать войну в Украину
Баста. Фото: instagram.com/bastaakanoggano
Баста. Фото: instagram.com/bastaakanoggano

Рэпер Баста с начала нападения России на Украину пока не опубликовал ни одного поста. Хоть последний год Василь Вакуленко (настоящее имя рэпера) не раз приезжал в Украину с концертами. А в интервью Ксении Собчак рассказывал, что считает себя украинцем.

Украинская ведущая Мила Еремеева уже призвала российского рэпера озвучить позицию, напомнив, о выступлениях в Украине и родственниках.

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Это к тебе тысячи приходят на концерт в Киеве! Теперь собери такую толпу в РФ и делай что-то! Не молчи! Ты же не Басков

Скриншот: Instagram

Алексей Дурнев тоже обратил внимание на молчание рэпера. Он предложил Басте новую версию песни "Сансара"

Когда меня не станет
Я буду петь голосами
Тупых свиней
Нас просто меняют местами
Таков закон сансары
Круговорот людей
О мама

Скриншот: Instagram

К слову Лариса Долина, чьи родители родом из Украины, тоже решила не комментировать войну в Украину, развязанную Путиным.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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Цитата дня

Я себя чувствую украинцем, а только потом человеком, который вырос в Америке

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