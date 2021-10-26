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Баста снова едет с концертами в Украину

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
26 октября, 15:50
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Российский рэпер Баста, который ранее незаконно посещал оккупированный Крым, уже не первый раз в этом году приезжает с концертами в Украину
Баста планирует дать два концерта в Украине в декабре
Баста планирует дать два концерта в Украине в декабре / Фото: Instagram

После успешных концертов в Одессе российский рэпер снова едет в Украину. У Басты запланированы выступления в Харькове и Киеве в декабре.

17 декабря рэпер планирует дать концерт в Харькове во Дворце спорта, а 19 декабря выступить в Киеве в ночном клубе Stereo Plaza.

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Цена на киевский концерт рэпера варьируется в зависимости от расположения места – от 1100 гривен до 5 000 гривен.

Скриншот: karabas.com

Билеты на концерт Басты в Харькове дешевле – от 700 гривен до 1400 гривен.

Скриншот: concert.ua

Напомним, ранее российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) выступал в оккупированном Крыму. В 2017 году ему запретили въезд в Украину за нарушение украинского законодательства при посещении полуострова.

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В 2020 году запрет аннулировался по истечению срока. В пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины сообщили, что Баста может свободно приезжать в Украину.

Этим летом Баста рэпер выступал в Одессе и Киеве.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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