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Баста собрал Дворец спорта в Харькове: как это было (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
18 декабря, 12:09
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Российский рэпер Баста после концертов летом в Одессе в очередной раз выступил в Украине
Баста собрал аншлаг в Харькове
Баста собрал аншлаг в Харькове / Фото: Instagram

В этом году Баста уже несколько раз давал концерты в Украине. Хоть они и сопровождаются скандалами, но российскому рэперу удается собирать аншлаги. 17 декабря Баста выступил в Харькове во Дворце спорта.

У себя в Instagram рэпер поблагодарил Украину за приему и пригласил всех на концерт в Киеве, который состоится завтра, 19 декабря.

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Харьков! Спасибо! Киев, встречаемся 19.12 в Stereo Plaza, – написал исполнитель.

В комментариях подписчики отмечают, что им понравился концерт и они ждут еще выступления Басты в Украине.

  • "Это бы лучший концерт! Спасибо за заряд эмоций!"
  • "Это было нереально!!!Ждем новой встречи в Харькове! Украина вас любит"
  • "Спасибо вам за концерт! Вы великолепный"
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram
Скриншот: Instagram

Поклонники с удовольствием публикуют в Instagram видео с концерта.

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Напомним, ранее российский рэпер Баста (Василий Вакуленко) выступал в оккупированном Крыму. В 2017 году ему запретили въезд в Украину за нарушение украинского законодательства при посещении полуострова.

В 2020 году запрет аннулировался по истечению срока. В пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины сообщили, что Баста может свободно приезжать в Украину.

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