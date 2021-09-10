Звезды
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
⛔ Осенний локдаун из-за штамма "Дельта" 🎬 Кино в Венеции 💥 Обострение на Донбассе 🏅 10 героев Украины - награда "Сегодня"

Алишер ответил СБУ

Миддлтон пропала

Откровения Зиброва

Кино в Венеции

Лоуренс беременна

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

"Беременный" рэпер Lil Nas X повторил легендарный лук Элтона Джона в перьях (фото)

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
10 сентября, 10:49
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Lil Nas X примерил на себя костюм из разноцветных перьев, в котором британский певец впервые вышел на сцену в 1977 году
Lil Nas X повторил эпатажный образ Элтона Джона
Lil Nas X повторил эпатажный образ Элтона Джона / Фото: instagram.com/lilnasx

Lil Nas X, после новости о беременности, не перестает удивлять публику. Вероятно, его музой и вдохновителем является британский певец Элтон Джон. Один из его образов молодой исполнитель решил примерить на себя.

В Instagram-профиле Lil Nas X опубликовал серию фото, на которых он запечатлен в пестром костюме из перьев и серебряной шапочке – именно в таком луке король эпатажа сэр Элтон Джон много лет назад исполнил песню Crocodile Rock на Muppet Show.

Реклама

Чтобы посмотреть все фото, свайпайте влево:

Реклама

Вот, как выглядел в этом костюме Элтон Джон:

Элтон Джон на концерте / Кадр из видео
Реклама

Недавно рэп-исполнитель Lil Nas X снялся в "беременной" фотосессии в рамках пиар-кампании его первого альбома Montero.

Релиз альбома запланирован на 17 сентября 2021 года, а пока в Сети бесятся от фотографий 22-летнего Монтеро Ламара Хилла (настоящее имя Lil Nas X).

Что звезды сейчас постят в Instagram – смотрите в сюжете:

Еще новости по теме:

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News

Рекомендации

Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
SHOW MUST GO ON

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Met Gala

13 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Венецианский кинофестиваль в разгаре
Украинская премьера. Драма "Відблиск"
Почему зрители аплодировали 10 минут
Все обсуждают
Концерт "Мумий Тролля" в Киеве
Что там было?
Как вам образ Леди Ле?
Премьера уже в сентябре
"Утреннее шоу", 2 сезон
Точная дата
Сольник звезды
Макс Барских
11 сентября / 20:00
5 концертов сентября
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять