Белая сосиска и костюм змеи: 10 безумных образов Рианны для Dazed

Барбадосская звезда примерила на себя несколько очень необычных луков, среди которых также красное платье из шифона и total white аутфит от Burberry

Рианна снялась для осеннего выпуска Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Эпатажная фотосессиия Ри, которая стала самой богатой певицей мира, украсит 30-й юбилейный выпуск глянца, по этому поводу исполнительнице выделили максимум страниц.

Над снимками работал Рафаэль Паваротти, стилистом съемки стал Ибрагим Камара, который одел Рианну в вещи от Burberry, Schiaparelli Haute Couture, Louis Vuitton, Mugler, Christian Louboutin, Giambattista Valli. Для мейка звезды также использовали продукты бренда Рианны Fenty Skin и Fenty Beauty.

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Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

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Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

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Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Для собственного бренда Savage X Fenty Рианна часто снимается лично. В октябре прошлого года состоялся модный показ Savage x Fenty, в котором, помимо самой звезды, приняли участие сестры Хадид, актрисы Слик Вудс и Лаверн Кокс, певица Холси и другие знаменитости.

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