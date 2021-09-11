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Белая сосиска и костюм змеи: 10 безумных образов Рианны для Dazed

Инна Петрова Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"
11 сентября, 10:24
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Барбадосская звезда примерила на себя несколько очень необычных луков, среди которых также красное платье из шифона и total white аутфит от Burberry
Рианна снялась для осеннего выпуска Dazed
Рианна снялась для осеннего выпуска Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Эпатажная фотосессиия Ри, которая стала самой богатой певицей мира, украсит 30-й юбилейный выпуск глянца, по этому поводу исполнительнице выделили максимум страниц.

Над снимками работал Рафаэль Паваротти, стилистом съемки стал Ибрагим Камара, который одел Рианну в вещи от Burberry, Schiaparelli Haute Couture, Louis Vuitton, Mugler, Christian Louboutin, Giambattista Valli. Для мейка звезды также использовали продукты бренда Рианны Fenty Skin и Fenty Beauty.

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Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed
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Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed
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Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Рианна для Dazed / Фото: instagram.com/dazed

Для собственного бренда Savage X Fenty Рианна часто снимается лично. В октябре прошлого года состоялся модный показ Savage x Fenty, в котором, помимо самой звезды, приняли участие сестры Хадид, актрисы Слик Вудс и Лаверн Кокс, певица Холси и другие знаменитости.

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Инна Петрова
Инна Петрова Редактор раздела "Звезды"

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

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