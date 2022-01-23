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Самая известная супермодель мира Белла Хадид о своем алкоголизме: "Отменяла ради этого все свои дела"

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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23 января, 12:08
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Немногие знают, но у звезды фэшн-индустрии была зависимость от алкоголя! Впрочем, сейчас 25-летняя модель отказалась от большого количества спиртного
Белла Хадид откровенно рассказала о проблемах с алкоголем.
Белла Хадид откровенно рассказала о проблемах с алкоголем. / Фото: instagram.com/bellahadid

Белла Хадид часто делится с поклонниками тем, что ее беспокоит. В прошлом году модель призналась, что она страдает от депресси . Теперь же звезда решила сделать еще одно откровение – у нее была алкозависимость.

Недавно Хадид представила собственный бренд безалкогольных напитков Kin Euphorics, и после этого решила в интервью InStyle откровенно рассказать о том, как "боролась с алкоголем".

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Модель представила свой бренд безалкогольных напитков.
Модель представила свой бренд безалкогольных напитков. / Фото: instagram.com/bellahadid

По ее словам, она настолько любила алкоголь, что могла не контролировать себя, отменяя для этого все дела.

Было время, когда я действительно пила очень много. Я любила алкоголь и дошла до того, что я начала отменять вечеринки с друзьями, зная, что не смогу контролировать себя, – призналась звезда.

Белла Хадид в платье Schiaparelli на красной дорожке Канн
Белла Хадид в платье Schiaparelli на красной дорожке Канн / Фото: Getty Images

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Бросить пить Белле помог врач, объяснивший, какой разрушительный эффект дает алкоголь мозгу. И сейчас модель уже полгода ведет здоровый образ жизни.

Я больше не чувствую потребности в алкоголе, потому что знаю, как буду чувствовать себя в три ночи, когда проснусь в состоянии тревоги и начну вспоминать, что я сказала кому-то пять лет назад. По сути алкоголь не доставляет ничего, кроме боли и стресса, а удовольствие от него быстротечно, – говорит Хадид.

Напомним, в 2014 году Беллу арестовали из-за того, что она управляла автомобилем в нетрезвом состоянии. Ей назначили 25 часов гражданских работ и 20 часов на собрании анонимных алкоголиков.

Кстати, 21 января был День алкогольной независимости. Мы писали материал о том, кто из звезд избавился от пагубной привычки.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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