Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🛡 Вторжение РФ 📉 Дефолт России 🇪🇺 Украина в ЕС 🎒 Тревожный чемоданчик
Поиск на segodnya.ua

Тина на митинге

Стинг с нами

Все о Карасе

Забавный Гарри

Скичко-краш

Коэльо-рашист
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Первое дело о "фейках": блогеру Нике Белоцерковской грозит 10 лет за поддержку Украины

Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
16 марта, 19:40
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Российские власти уже начали охоту на ведьм – тех, кто не поддерживает путинский режим. Звезда инстаграм Ника Белоцерковская выступила против войны в Украине
Против Ники Белоцерковской возбудили уголовное дело
Против Ники Белоцерковской возбудили уголовное дело / Фото: Инстаграм Ники Белоцерковской

Идет 21-й день российского вторжения в Украину. В РФ, где и раньше никогда не было свободы слова, а сейчас и вовсе цензура и мракобесие на законодательном уровне, начали бороться с теми, кто говорит правду о войне в Украине. Первой жертвой путинского режима стала известный блогер Ника Белоцерковская.

Напомним, Ника Белоцерковская, которую знают как Belonika в Сети, родилась в Одессе, выросла в Питере, а последние годы живет во Франции. Она стала одной из тех, кто открыто высказался о том, что Россия напала на Украину и стала на сторону нашей страны.

Реклама

Ника Белоцерковская вступилась за украинцев
Ника Белоцерковская вступилась за украинцев / Фото: Инстаграм Ники Белоцерковской

Сегодня стало известно о том, что в отношении Ники Белоцерковской, основателя издания "Собака ru", предпринимателя и известного блогера, возбудили дело. Ей может грозить до 10 лет тюрьмы. Так как она живет в Монако, ее могут привлечь только заочно.

На своей странице в инстаграм Ника уже поделилась новостью.

Реклама

Украинцы продолжают благодарить блогера за поддержку, в непростой момент также певица Оля Полякова даже сказала, что будет ее защищать.

скриншот из инстаграм Ники Белоцерковской

Ника, кстати, недавно критиковала так называемых "голубей мира".

Реклама

Мы уверены, что правда и справедливость в итоге восторжествует!

Также мы не устаем говорить о тех, кто не поддерживает путинские бесчинства в Украине. Многие из артистов были вынуждены покинуть страну.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале, там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Реклама на segodnya.ua Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в Telegram «Сегодня» в Viber Гугл новости Life Сегодня на Google News
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Наши ангелы-хранители

Сержант Ханин Андрей Павлович. Защищая Волноваху Донецкой области, украинский воин уничтожил танк врага и около 10 оккупантов. Во время боя, получив ранения, помогал раненым побратимам и до последнего выполнял свой долг. Герой Украины. Посмертно.

Герої не вмирають!
Истории подвигов
Несмотря на войну, добро всегда с нами. Потому что украинцы - люди, которые борются за свою землю и за тех, кого любят. На фото – 80-летняя бабушка из Ирпеня, спасшая своего любимца. После попадания в дом вражеского снаряда, она не стала бежать из квартиры, а первым делом схватила котенка, прикрыла собой и держала, пока наши военные не достали их из-под завалов. Герои рядом!
Слава Україні!
Воины света
Звездные защитники Украины
1
Тарас Тополя Тарас Тополя
2
Даниэль Салем Даниэль Салем
3
Виктор Бронюк Виктор Бронюк
4
Дмитрий Дикусар Дмитрий Дикусар
5
Никита Добрынин Никита Добрынин
6
Андрей Хлывнюк Андрей Хлывнюк
7
Олег "Фагот" Михайлюта Олег "Фагот" Михайлюта
8
Святослав Вакарчук Святослав Вакарчук
9
Ахтем Сеитаблаев Ахтем Сеитаблаев
10
Олег Собчук Олег Собчук
Follow the ЗВЕЗДЫ
Они помогают Украине
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дэвид Бекхэм @davidbeckham | 71,3 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Дженнифер Энистон @jenniferaniston | 39,9 млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Мадонна @madonna | 17,7млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Эштон Кутчер и Мила Кунис @aplusk| 4,5 млн
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
Хайден Панеттьер @haydenpanettiere | 513 тыс.
1 /2
О ком мечтают украинки
ТОП-3 сердцееда Украины
1
Владимир Зеленский, президент Украины Владимир Зеленский, президент Украины
2
Алексей Арестович, советник главы Офиса президента Алексей Арестович, советник главы Офиса президента
3
Виталий Ким, глава Николаевской ОГА Виталий Ким, глава Николаевской ОГА

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять