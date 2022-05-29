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Белорусские оппозиционеры перепели хит Kalush Orchestrа Stefania с пожеланиями победы Украине

Анастасия Рогожинская Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня
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29 мая, 21:09
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Музыканты-оппозиционеры из Беларуси Екатерина Водоносова и Михаил Зуй решили поддержать украинский народ в борьбе с рашистским нашествием
Музыканты из Беларуси записали новую версию песни Stefania
Музыканты из Беларуси записали новую версию песни Stefania / Фото: Коллаж: Сегодня

Песня Stefania украинской группы Kalush Orchestrа сейчас звучит по всему миру! Сингл не только принес Украине победу на "Евровидении-2022" , но он стал символом непобедимости нашего народа, который мужественно дает отпор российским захватчикам.

Белорусские музыканты решили создать кавер на своем родном языке на известный хит Kalush Orchestrа. В своей версии сингла исполнители пожелали Украине победы над оккупантами и признались, что болели за нас на песенном конкурсе.

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Также музыканты записали клип, в котором появились в народных белорусских костюмах. Съемки прошли в Польше, в Park Kulturowy Korycin – Milewszczyzna.

Водоносова исполнила припев, в котором использовала патриотический лозунг "Слава Украине! Героям слава!". А Зуй – зачитал рэп. Им тоже помогала девочка, играя на скрипке.

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Украіне слава, слава Украіне!
Хай жа ўсё ліха пахутчэй загіне.
Перамога – гэта толькі вера і справа.
А героям слава, а героям слава! – говорится в припевах.

Видеоролик появился на польском телеканале Belsat TV. Такое исполнение Stefania быстро разлетелось по Сети. Украинцы уже поблагодарили белорусских музыкантов за их поддержку не только на "Евровидении", но и в войне против путинской РФ:

  • Спасибо вам. Хорошо и приятно звучит ваша речь, да еще и на такую песню. Жыве Беларусь! Слава Украине!
Скриншот Ютуб
  • Слава Украина, Жыве Беларусь.
Скриншот Телеграмм
  • Большое спасибо!
Скриншот Ютуб

Кратко о Екатерине Водоносовой

Как известно, девушка была автором программы "Живая культура" на телеканале "Беларусь 3". Также она выступала лидером группы Kaciaryna Vadanosava & Fantasy Orchestra. В 2020 году Екатерина поддержала протесты – за это ее уволили с канала. В 2021-м она вместе с семьей покинула Беларусь из-за угрозы уголовного дела. Они переехали в Киев, откуда с помощью Белорусского совета культуры перебрались в Вильнюс. Сейчас Екатерина ведет сатирическое шоу "Пусть ТАК TV" на "Белсате".

Совсем недавно Екатерина сообщила в Instagram , что у нее диагностировали рак. В настоящий момент певица начинает борьбу с болезнью.

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Напомним, ранее представительница Литвы на "Евровидении-2022" Моника Лю перепела хит Kalush Orchestra.

На днях Jerry Heil представила мощную песню о войне , от которой кроется сердце.

Анастасия Рогожинская
Анастасия Рогожинская Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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