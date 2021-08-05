Изменить язык на: UA
Перейти к новостям logo
Перейти к новостям
Главная Новости Украина Власть Деньги Спорт Life Киев Игра Звезды Лайфхакер Техно

Меган Маркл после родов

Состояние МакSим

Отказался вакцинироваться

Рианна - миллиардер

Одесский кинофест

Співають всі
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Бен Аффлек дарит одинаковые подарки своим женщинам, а Лопес хранит украшения от бывших

Инна Петрова Инна Петрова Редактор
5 августа, 12:16
Копировать ссылку
Недавно у Лопес появилась подвеска с именем "Бен", а теперь она носит браслет, который Аффлек подарил ей в 2002-м году
Дженнифер Лопес носит браслет, который Аффлек подарил ей в 2002-м
Дженнифер Лопес носит браслет, который Аффлек подарил ей в 2002-м / Фото: instagram.com/jlo

Певица опубликовала фотографии с яхты, а внимательные поклонники заметили, что на руке Дженнифер красуется браслет от Бена, подаренный много лет назад. То есть Лопес все это время хранила украшение?

Джей Ло много лет хранила браслет от Бена Аффлека / Фото: twitter.com/jloaffleck

Примечательно, что ранее Бен Аффлек вручил любимой, с которой воссоединился не так давно, подвеску с буквами своего имени. Фанаты Беннифер обсуждают, как это мило и трогательно, но актер дарит подобные вещи не только Лопес.

Дженнифер Лопес носит подвеску с именем Бена Аффлека
Дженнифер Лопес носит подвеску с именем Бена Аффлека / Фото: instagram.com/jlo_legend

В тренде

Символичное украшение Бен Аффлек дарил своей уже бывшей девушке Ане де Армаc – оба носили парные ожерелья с половинками сердца на цепочке.

Бен Аффлек и Ана де Армас носили парные подвески / Фото: pagesix.com

Инна Петрова
Инна Петрова Редактор

Автор текстов о знаменитостях из мира шоу-бизнеса, а также материалов о модных тенденциях в современной beauty- и fashion-индустрии. Закончила факультет журналистики МГУ. Имеет 5-летний опыт работы в масс-медиа. Писала о кино и культуре для “ГидМариуполь”, сотрудничала с изданиями Tochka.net, Bigmir.net.

Больше статей автора
Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Life Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Life Сегодня на Google News
Все о звездах
Показать больше
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Заведи будильник
ОМКФ
дней
часов
минут
секунд
14 — 21 августа
Программа фестиваля
Что готовит Одесский кинофестиваль-2021
Леди Гага в платье-накидке от Valentino
Посмотреть больше фото
Все обсуждают
Поздравила ли королевская семья Меган Маркл с 40-летием
Быть в курсе
Цитата дня

Я готова и хочу создать семью. Сегодня я готова признать: дважды побывав замужем, ни разу не хотела по-настоящему создать семью и ни от одного мужчины не хотела родить ребенка.

Наталья Могилевская певица, продюсер
В чем еще призналась Могилевская
SHOW MUST GO ON

ОМКФ

14 — 21 августа

Венецианский кинофестиваль

1 — 11 сентября

Emmy Awards

19 cентября
Премьера "Девять совсем незнакомых людей" уже в августе
Все, что нужно знать о криповом мини-сериале
Интересно
Сольник звезды
Александр Пономарев
15 августа/20:00
5 концертов августа

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять