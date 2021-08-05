Бен Аффлек дарит одинаковые подарки своим женщинам, а Лопес хранит украшения от бывших

Недавно у Лопес появилась подвеска с именем "Бен", а теперь она носит браслет, который Аффлек подарил ей в 2002-м году

Дженнифер Лопес носит браслет, который Аффлек подарил ей в 2002-м / Фото: instagram.com/jlo

Певица опубликовала фотографии с яхты, а внимательные поклонники заметили, что на руке Дженнифер красуется браслет от Бена, подаренный много лет назад. То есть Лопес все это время хранила украшение?

Джей Ло много лет хранила браслет от Бена Аффлека / Фото: twitter.com/jloaffleck

Примечательно, что ранее Бен Аффлек вручил любимой, с которой воссоединился не так давно, подвеску с буквами своего имени. Фанаты Беннифер обсуждают, как это мило и трогательно, но актер дарит подобные вещи не только Лопес.

Дженнифер Лопес носит подвеску с именем Бена Аффлека / Фото: instagram.com/jlo_legend

В тренде Рианна стала миллиардером и самой богатой певицей планеты

Символичное украшение Бен Аффлек дарил своей уже бывшей девушке Ане де Армаc – оба носили парные ожерелья с половинками сердца на цепочке.