Бен Аффлек отметил день рождения без Дженнифер Лопес (фото)

В свой день рождения Дженнифер Лопес подтвердила роман с Беном Аффлеком и опубликовала первое совместное фото в Instagram. Поклонники надеялась, что и в день рождения актера голливудская пара порадует новыми совместными снимками, но нет. Как пишет TMZ, Бен Аффлек отметил день рождения в компании своих детей.
Папарацци сфотографировали актера и троих его детей от Дженнифер Гарнер на улицах Лос-Анджелеса. Джей Ло рядом не было замечено.
А Дженнифер Лопес вчера сфотографировали с сыном Максом и одном из ресторанов.
Что известно об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека:
Напомним, что Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.
Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену.
В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями. Бывшие влюбленные несколько раз переносили церемонию из-за пандемии. По крайней мере, это была их официальная версия.
Этой весной появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.
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