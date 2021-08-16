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Бен Аффлек отметил день рождения без Дженнифер Лопес (фото)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор
16 августа, 07:30
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Вчера Бену Аффлеку исполнилось 49 лет. Голливудский актер провел день рождения не в компании Дженнифер Лопес
Бен Аффлек отметил день рождения в компании своих детей
Бен Аффлек отметил день рождения в компании своих детей / Фото: instagram.com/jlo, instagram.com/bennifer_02/

В свой день рождения Дженнифер Лопес подтвердила роман с Беном Аффлеком и опубликовала первое совместное фото в Instagram. Поклонники надеялась, что и в день рождения актера голливудская пара порадует новыми совместными снимками, но нет. Как пишет TMZ, Бен Аффлек отметил день рождения в компании своих детей.

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Папарацци сфотографировали актера и троих его детей от Дженнифер Гарнер на улицах Лос-Анджелеса. Джей Ло рядом не было замечено.

Бен Аффлек вместе со своими детьми
Бен Аффлек вместе со своими детьми / Фото: instagram.com/bennifer_02/

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А Дженнифер Лопес вчера сфотографировали с сыном Максом и одном из ресторанов.

Дженнифер Лопес со своими сыном Максом
Дженнифер Лопес со своими сыном Максом / Фото: instagram.com/bennifer_02/

Что известно об отношениях Дженнифер Лопес и Бена Аффлека:

Напомним, что Лопес и Аффлек начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.

Тогда причиной расставания назвали излишнее внимание журналистов и папарацци к паре, что очень не нравилось Бену.

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Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премьере сериала "Сорвиголова" в 2003 году
Бен Аффлек и Дженнифер Лопес на премьере сериала "Сорвиголова" в 2003 году / Фото: Getty Images

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями. Бывшие влюбленные несколько раз переносили церемонию из-за пандемии. По крайней мере, это была их официальная версия.

Этой весной появились первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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Цитата дня

Я сравниваю себя не с девочками из глубинок, которым, конечно, было тяжелее, это очевидно. Я смотрю на мультимиллионеров, которые тоже чьи-то сыновья и дочери. И по сравнению с ними, я боролась за все сама, я всего добилась сама. И нельзя это обесценивать только из-за моей фамилии. Если бы ее не было, я бы добилась ровно того же, может быть позже, но свое бы я забрала.

Ксения Собчак журналист, ведущая
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