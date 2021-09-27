Бен Аффлек приехал в Нью-Йорк только ради выступления Джей Ло (фото)

На этих выходных Дженнифер Лопес выступила на Global Citizen Live – мероприятии, посвященному вакцинации и распределению вакцин во всем мире

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек проводят время в Нью-Йорке / Фото: Getty Images

Голливудская пара все чаще радует поклонников новыми совместными фото. На этот раз пара попала в поле зрения папарацци в Нью-Йорке, куда Бен Аффлек приехала только ради выступления Джей Ло. По словам инсайдеров, из-за плотных графиков знаменитости стали видеться реже, и Бен решил это исправить.

"Бен хотел быть рядом с ней и присутствовал на мероприятии. Он смотрел ее выступление. Они всегда поддерживают друг друга в карьере. На этой неделе Бен должен быть в Техасе на съемках нового фильма", – рассказал источник изданию People.

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Дженнифер Лопес и Бен Аффлек в Нью Йорке / Фото: Getty Images

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек / Фото: Getty Images

На Global Citizen Live певица исполнила несколько своих песен. Напомним, также на мероприятии в поддержку массовой вакцинации с речью выступила Меган Маркл.

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О романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком появились этой весной, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями.

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Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.

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