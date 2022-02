Бен Аффлек растрогал Джей Ло особенным подарком ко Дню влюбленных (видео)

В этом году Дженнифер Лопес и Бен Аффлек отмечают первый День святого Валентина после воссоединения

Дженнифер Лопес поделилась редкими фото с Беном Аффлеком / Фото: Getty Images

Хоть Дженнифер Лопес и признавалась, что не хочет говорить о личной жизни и своем романе с Беном Аффлеком, но подарком в канун Дня святого Валентина не могла не поделиться. Аффлек под песню Дженнифер On my way из саундтрека к фильму "Первый встречный" смонтировал трогательное видео из общих снимков.

Роликом Лопес поделилась с поклонниками, но не в соцсетях, а в специальной рассылке JLo

Реклама

Я собираюсь поделиться с вами чем-то очень особенным и личным, чем обычно я стала бы делиться только со своим близким кругом. Это ранний подарок на День святого Валентина от Бена. Наблюдение за этим заставило меня задуматься о путешествии истинной любви, о ее неожиданных поворотах и поворотах, и о том, что, когда это реально, это на самом деле может длиться вечно, – цитирует письмо голливудской звезды Page Six.

В ролике можно увидеть и ранние неопубликованные фото.

Джей Ло показала архивные фото с Беном Аффлеком / Фото: скриншот

Реклама

Дженнифер Лопес поделилась редкими фото с Беном Аффлеком / Фото: скриншот

Джей Ло показала фото с Беном Аффлеком / Фото: скриншот

Джей Ло показала ранее неопубликованные фото с Беном Аффлеком / Фото: скриншот

Реклама

Джей Ло и Бен Аффлек / Фото: скриншот

Джей Ло показала редкое фото с Беном Аффлеком / Фото: скриншот

К слову, в канун Дня святого Валентина пара появилась вместе на финале Супербоула.

I think JLo enjoyed the #SuperBowl halftime show a little more than Ben. pic.twitter.com/TWjXIUrJ1b — Karisa Maxwell (@KarisaMaxwell) February 14, 2022

Ben Affleck and Jennifer Lopez vibing together on #SuperBowl is literally everything! pic.twitter.com/g0vjvfcGXx — a (@jennyxblock) February 14, 2022

Ранее Джей Ло призналась, что у них с Беном Аффлеком особые планы на 14 февраля, но в подробности не стала вдаваться.

Думаю мы обязательно чем-нибудь удивим друг друга, – сказала артистка.

Ранее мы рассказывали, какие отношения у Дженнифер Лопес с бывшей женой Бена Аффлека на самом деле.