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Бен Аффлек спас Дженнифер Лопес от нападения фаната (видео)

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"
13 сентября, 07:37
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Когда самая обсуждаемая голливудская пара покидала Венецию, с ними произошел небольшой инцидент
Фанат хотел сделать селфи с Дженнифер Лопес
Фанат хотел сделать селфи с Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images, Скриншот из YouTube

К Дженнифер Лопес и Бену Аффлеку после первого совместного выхода на красную дорожку на Венецианском кинофестивале приковано внимание таблоидов и фанатов. Один из поклонников Джей Ло хотел сделать селфи со звездой. В аэропорту в Венеции, несмотря на охрану, фанат направился напролом к Джей Ло ради заветного снимка.

События развивались стремительно и в ситуацию сразу же вмешался Бен Аффлек. Он встал перед певицей и оттолкнул мужчину, когда тот был готов еще ближе подойти к Джей Ло. После этого к фанату подскочил и телохранитель пары.

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О романе Бена Аффлека и Дженнифер Лопес

Первые слухи о воссоединении Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком появились этой весной, когда "эксов" стали часто видеть вместе на прогулках, а после Бен и Джей Ло вдвоем проводили время на отдыхе. Пара подтвердила свои отношения в день рождения Дженнифер Лопес.

В этом году Дженнифер Лопес отменила свадьбу. Она разошлась со своим возлюбленным, бейсболистом Алексом Родригесом, с которым решила остаться друзьями.

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Лопес и Аффлек познакомились на съемках фильма в начале 2000-х, начали встречаться в июле 2002 года и обручились в ноябре. В сентябре 2003-го за несколько дней до свадьбы пара рассталась.

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Элина Пелешенко
Элина Пелешенко Редактор рубрики "Звезды"

Окончила Киевский национальный лингвистический университет по специальности "переводчик испанского языка", но всегда была интересна сфера медиа. В журналистике 3 года. Ранее писала для изданий Clutch и Ivona.bigmir.net.

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