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Бенедикт Камбербэтч готов принять беженцев из Украины в собственном доме

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
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13 марта, 20:28
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Британский актер, известный по роли Шерлока в одноименном сериале, заявил о своей готовности предоставить свой дом для украинских беженцев
Бенедикт Камбербэтч готов поселить беженцев из Украины в своем доме
Бенедикт Камбербэтч готов поселить беженцев из Украины в своем доме / Фото: Getty Images

Бенедикт Камбербэтч стал одним их тех знаменитостей, которые активно поддерживают Украину в войне с Россией. На кинопремии в Санта-Барбаре актер публично продемонстрировал свою позицию и развернул украинский флаг прямо на сцене.

Сейчас же Камбербэтч поддержал британскую правительственную инициативу "Дома для Украины", которая позволит представителям общественности, благотворительных организаций, бизнеса и общественных групп предлагать жилье беженцам, прибывающим в Великобританию, даже если у них нет семейных связей.

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Кроме того, актер заявил о своей готовности принять беженцев в собственном доме. Об этом он заявил на красной дорожке церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии, пишет Reuters.

Это действительно шокирующее время — быть европейцем в двух с половиной часах полета от Украины, и это то, что нависло над нами, – сказал звезда "Шерлока".

Также в поддержку Украины Камбербэтч прикрепил на свой пиджак значок в цветах украинского флага.

Нам всем нужно делать больше, чем просто носить значок. Нам нужно делать пожертвования, нам нужно оказывать давление на наших политиков, чтобы они продолжали создавать здесь своего рода убежище для беженцев и убежище для людей, которые страдают, – высказался актер.

Бенедикт Камбербэтч прикрепил к пиджаку значок с флагом Украины
Бенедикт Камбербэтч прикрепил к пиджаку значок с флагом Украины / Фото: Getty Images

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Также отметим, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Об этом читайте далее более детально.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
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