Бенедикт Камбербэтч снова поддержал Украину, развернув наш флаг на кинопремии в Санта-Барбаре

Следующие фото надо видеть всем. Они очень много говорят о личности и большом сердце актера

Артист в очередной раз продемонстрировал поддержку Украине / Фото: Getty Images

Пока наши читатели обсуждали, как Джессика Честейн поддержала Украину, появилась свежая порция новостей о еще одном публичном человеке, который вступился за нашу страну, ведь она мужественно сражается с российским оккупантом.

Так, актер Бенедикт Камбербэтч, посетив 37-ю церемонию Международного кинофестиваля в Санта-Барбаре, прямо на сцене развернул украинский флаг.

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Бенедикт Камбербэтч / Фото: Getty Images

Украинский флаг актер получил от своего поклонника во время открытия именной звезды на голливудской Аллее славы. Тогда, выступая с речью, актер выразил поддержку украинскому народу.

Бенедикт Камбербэтч снова поддержал украинцев / Фото: Getty Images

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И в этот раз на сцене кинофестивале в Калифорнии он поднял флаг Украины.

Напомним, актер получил награду Cinema Vanguard Award, которую вручают актерам, которые сделали большой вклад в киноискусство.

Это человек с большим сердцем / Фото: Getty Images

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А мы не устаем благодарить Бенедикта Камбербэтча за поддержку в это непростое время. Напомним, ранее номинант на "Оскар"-2022 поддержал украинский народ 28 февраля в Голливуде, на Аллее славы. Тогда он озвучил речь в защиту Украины и призвал помогать нашей стране и украинским беженцам.

Также отметим, что уже очень многие западные звезды высказались в поддержку Украины и помогают финансово. Об этом читайте далее более детально.

Мы уверены в победе. Все будет Украина!

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