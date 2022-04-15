Звезды
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Изменить язык на: UA Перейти к новостям Україна 24
🚢 Горит "Москва" 💪 СБУ поймала Медведчука 🛡 Химатака на Мариуполь ⚔ Битва за Донбасс
Поиск на segodnya.ua

Хит Могилевской

ВИА Гра - всё?

Микки Рурк с нами

Помолвка Лопес

Отмена Сабурова

Лолита бежит из РФ
СЕГОДНЯ Звезды Зарубежные

Беременная Рианна и A$AP Rocky расстались – западные СМИ

Мария Коробова Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
15 апреля, 11:22
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Поклонники Рири шокированы новостями! Беременная Рианна и отец ее ребенка расстались A$AP Rocky из-за его измены с подругой исполнительницы
Рианна и A$AP Rocky.
Рианна и A$AP Rocky. / Фото: instagram.com/badgalriri

Не успели фанаты Рианны нарадоваться ее женскому счастью и новостям о первенце певицы, как их ожидало ужасное разочарование. Западные СМИ сообщают, что любовный союз Рианны и A$AP Rocky распался.

По информации инсайдеров, причиной разрыва стала измена музыканта с подругой исполнительницы Аминой Муадди. Как известно, Аманда также является дизайнером обуви Рианны.

Реклама

Однако, пока поклонники забили тревогу, сама певица и отец ее ребенка ника не комментировали свое расставание.

Некоторые из знакомых пары и вовсе предполагают, что таким образом певица и рэпер решили пропиариться. Тем более, что на странице Муадди в Instagram последний пост, выпущенный за сутки до новости, посвящен Рианне.

Реклама

Напомним, что Рианна и A$AP Rocky подтвердили роман в мае 2021 года, хотя артисты были уже давно знакомы. Еще в 2013 году рэпер поддержал Рианну во время ее мирового турне, а после этого она снялась в его клипе.

Ранее стало известно, что победитель "Голосу країни" Роман Сасанчин разводиться с женой после четырех месяцев брака.

Вся оперативная информация есть в нашем Telegram-канале. Там мы круглосуточно информируем вас о событиях. Оставайтесь на связи!

Мария Коробова
Мария Коробова Редактор Звезды Сегодня Больше статей автора
Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все о звездах
Показать больше
Реклама на segodnya.ua Реклама
Последние новости
Больше новостей
Новости Life
Показать больше
Лайфхаки для жизни
Хиты войны
Музыка военного времени
1
Народная песня "Ой у лузі червона калина" Народная песня "Ой у лузі червона калина"
2
PROBASS & HARDI - "Ми з України" PROBASS & HARDI - "Ми з України"
3
KAZKA – I’M NOT OK KAZKA – I’M NOT OK
4
NK|Настя Каменских - "Я - Україна" NK|Настя Каменских - "Я - Україна"
5
MELOVIN - "Не зволікай" MELOVIN - "Не зволікай"
6
Христина Соловий - "Українська лють" Христина Соловий - "Українська лють"
7
MONATIK - "Війна твоє ім'я" MONATIK - "Війна твоє ім'я"
Rock'n'Ukraine
Рокеры, поддержавшие Украину
Queen
Queen
Bon Jovi
Bon Jovi
Metallica
Metallica
Deep Purple
Deep Purple
Rammstein
Rammstein
1 /2
Вместо Prada - бронежилет
Модель Лев Улесов ушел из моды в ВСУ. Как вам такие перемены?
Подробнее
Цитата дня

Сложно ходить по улицам, после увиденного в Буче. Это вне того, что мы могли видеть в фильмах.

Цитата на segodnya.ua
Алан Бадоев Клипмейкер, продюсер
Алан - о Буче

Україна 24

Важно

Главные темы

Погода

Telegram
Звезды
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять