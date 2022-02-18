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Беременная сестра Фриске возмущена слухами о себе: Перестаньте приписывать мне онкозаболевания

Элина Пелешенко Элина Пелешенко Редактор Звезды Сегодня
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18 февраля, 14:03
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Вчера младшая сестра Жанны Фриске Наталья рассекретила беременность и уже столкнулась с разными слухами
Наталья Фриске прокомментировала слухи о себе
Наталья Фриске прокомментировала слухи о себе / Фото: скриншот

Наталья Фриске предпочитает не афишировать личную жизнь и свою беременность в Instagram она не хочет обсуждать. После новости о пополнении в семье Фриске врачи стали давать комментарии СМИ, учитывая болезнь старшей сестры, Наталья попадает в зону повышенного риска развития рака,

Не только женщина, готовящаяся к беременности, а вообще любой человек должен понимать — если среди близких родственников кто-то перенес онкологическое заболевание либо погиб злокачественного процесса, эти люди попадают в зону повышенного риска, — объяснял врач в комментарии "Пятому каналу".

Наталье Фриске рекомендовали пройти обследование. Сестра покойной певицы привыкла, что ее семью часто обсуждают в СМИ, но не стала закрывать глаза на новые слухи.

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Скриншот: Instagram

Наталья попросила не ставить ей несуществующие диагнозы, а также не стараться рассекретить отца своего ребенка.

Давайте мы не будем записывать в отцы ребенка каждого, кто у меня появляется в Instagram. Перестаньте приписывать мне онкозаболевания и писать всякую ерунду! – сказала в Instagram сестра певицы.

Фриске-младшая отметила, что чуть позже поделиться подробностями своей беременности и расскажет об отце ребенка.

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Напомним, также ходят слухи о беременности телеведущей Регины Тодоренко. Действительно ли это так – читайте здесь.

Элина Пелешенко
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